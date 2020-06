«La gente entra a preguntar, pero está muy indecisa»

La agencia pacense Badatravel volvió a abrir el pasado día 1. Lo hizo «un poco para probar cómo estaba la cosa, para que se fuese viendo el escaparate, que la puerta está abierta», cuenta Cristian Pérez, su gerente. «La gente entra sobre todo a preguntar, está muy indecisa. Aunque ya hay algunas personas que nos han contratado las vacaciones, existe mucha desinformación y en general no se atreven todavía», añade. El interés está sobre todo en Baleares y Canarias —por el extranjero, este año, «de momento», ninguno—. Quienes entran están preguntando tanto por julio como por agosto. «Los hay que quieren irse ya, porque para ellos esto ha sido un poco estresante y necesitan salir», explica.

Respecto a los vuelos cancelados durante el estado de alarma, señala que «el problema es que las compañías no tienen liquidez ahora y no están haciendo devoluciones. Las clientes nos piden el dinero pero lo tienen las compañías, y si ellas no nos lo devuelven, tampoco podemos hacerlo nosotros». No obstante, precisa, «afortunadamente hay mucha gente que entiende los problemas y está decidiendo aplazar sus viajes y no cancelarlos».

Esta agencia está especializada en los viajes de bodas, que se han ido aplazando en su mayor parte al año que viene. Solo algunas de ellas han reprogramado su celebración a después del verano «y esos viajes sí los tenemos ahí».

Pérez explica que «el gran problema» que afrontan «es que a partir del 1 de julio se puede viajar a muchos destinos, especialmente de Europa, pero la gente no quiere. Tenemos viajes ya contratados, que están activos completamente, pero se prefiere no hacerlos. Estamos luchando con las compañías aéreas para que nos den alternativas y el cliente no pierda el viaje». «Ahí si nos vale un bono, para que el cliente que ahora decida voluntariamente no ir lo haga a lo mejor en septiembre o en julio del año que viene», apostilla.

Con gran parte de su oferta concentrada habitualmente en el extranjero y la larga distancia, «este año no nos ha quedado otra opción que replantearnos esto un poco y estamos ofreciendo viajes por España sobre todo, muchas escapadas por Extremadura y por Cantabria o el País Vasco».