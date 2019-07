Lemus y Monago, al Senado

El socialista Rafael Lemus y el popular José Antonio Monago serán senadores en representación de la comunidad autónoma. La Asamblea regional aprobó ayer la propuesta, que se votó de forma conjunta, y salió adelante con los votos a favor del PSOE y del PP, y la abstención de Ciudadanos, aunque tres de sus siete diputados no pudieron registrar su voto favorable al no accionar previamente el botón de ‘presente’ en el sistema.

Unidas por Extremadura, por su parte, no participó en la votación en «señal de protesta» por considerar que la propuesta de Lemus y Monago incumple con el principio de paridad, tal y como explicó a los medios su portavoz, Irene de Miguel. Por este motivo, la coalición registró el pasado miércoles un recurso ante la Mesa de la Asamblea instando a la Cámara a modificar la designación de Monago para cumplir con la resolución de la Presidencia de 15 de marzo de 2016 en materia de paridad. Sin embargo, un informe jurídico establece que no hay ningún problema ya que se trata de designaciones individuales y no de una elección conjunta, según se informó tras la Junta de Portavoces.

Sobre los representantes, cabe señalar que Lemus ya fue senador autonómico durante la legislatura pasada y Monago, que sustituye a su compañero de partido Diego Sánchez Duque, también lo fue antes de acceder a la Presidencia de la Junta de Extremadura en 2011.