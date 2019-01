La ley de vivienda del PSOE llega al pleno sin el apoyo firme de Podemos

PSOE y Podemos vuelven a tomar distancias. Si hace apenas 15 días la formación morada permitía con su abstención que salieran adelante los últimos presupuestos de la legislatura, de cara al pleno de mañana se plantea tumbar la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda que han presentado los socialistas al entender que es «una auténtica chapuza que no viene a solucionar nada».

El texto se enfrenta en la sesión de mañana al debate de totalidad y el PP ha presentado una enmienda para impedir que siga su tramitación porque nace sin consenso, se desconocen las necesidades reales y la evolución del mercado de la vivienda y entiende que no da solución a los problemas y necesidades que demandan los ciudadanos, además de no contar con una memoria económica. Según avanzó ayer tras la Junta de Portavoces la presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Irene de Miguel, la formación está estudiando si dar su apoyo a esta enmienda del PP, de forma que la ley de los socialistas no podría tramitarse.

«Aunque estamos en las antípodas ideológicas del PP y el concepto que tienen de vivienda, nos estamos planteando si apoyar o no esta enmienda, porque esta ley que ha presentado el PSOE es una auténtica chapuza», aseguró De Miguel. La diputada criticó el «tsunami» legislativo de los socialistas en los últimos meses, lo que provoca, a su juicio, la presentación de leyes «chapuza» como la de vivienda, que además «se queda corta y no viene a solucionar nada».De Miguel, que aseguró que el PSOE no ha contado «para nada» con Podemos en la presentación de esta propuesta, recordó que su formación entiende la vivienda como un derecho ciudadano y no como un bien con el que «especular» como ha demostrado el PP allí donde ha gobernado, informa Efe.

eXTREMOS / Tras las declaraciones de la diputada de la formación morada, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, expresó su deseo de que «los dos extremos» no se pongan de acuerdo para rechazar la ley. Según el socialista, la derecha está en contra de las políticas progresistas en materia de vivienda y para Podemos, «como siempre, no es suficiente».

Así, el diputado defendió que la política progresista en materia de vivienda tiene «el nombre y el apellido» del PSOE, ya que primero acabó con el chabolismo y después, durante «la peor burbuja» que ha habido en España, permitió el acceso a una vivienda digna cuando en otras comunidades autónomas eran muy caras.

Cabe recordar que PSOE y Podemos sí lograron pactar en 2016 la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que permitía expropiar casas a los bancos.