Liam Castaño es el primer bebé nacido en Extremadura en 2019

Liam Castaño Ferro es el primer bebé nacido en Extremadura en 2019. Lo hizo a las 00.15 horas en el hospital de Merida. Sus padres, el madrileño Jesus Castaño y la caboverdiana Liliana Ferro, viven en Mérida desde 2008 y están muy contentos con el nacimiento de su segundo hijo. La madre contó ayer que no se esperaba que fuera el primer bebé nacido en la región y que fue un parto muy rápido. Liam pesó al nacer 2 kilos y 960 gramos y sus padres viven en Mérida.

Algo más de una hora después llegaron al mundo los gemelos Claudia y Alejandro en el hospital Materno Infantil de Badajoz. Ella nació a la 1.25 horas y pesó 2 Kilos y 790 gramos; su hermano, a la 1.27 horas, y pesó 2 kilos y 550 gramos. Sus padres son de Badajoz. Minutos después, a la 1.52 horas, en el hospital de Llerena, nació Daniela Ruiz, que pesó 3 kilos y 660 gramos. Sus padres son de Segura de León.

En la provincia de Cáceres el primer bebé llegó al mundo a las 3.00 horas en el hospital San Pedro de Alcántara. Su nombre es Enzo, pesó 3 kilos y 340 gramos y sus padres viven en Cáceres.

Por otra parte, el último nacimiento del 2018 en Extremadura fue en el Hospital de Mérida a las 21.15 horas. El bebé se llama David Pachón y pesó 2 kilos y 930 gramos. El último bebé nacido en 2018 en Badajoz fue Inés, una niña que pesó 2,940 kilos al llegar al mundo, en un parto sin complicaciones a las 9.15 horas del pasado día 31 de diciembre en el Hospital Materno, tras un embarazo y un parto, según el padre, Juan José Sardiña, «sencillo, sin epidural y sin puntos ni nada, con normalidad», como confirmó Mireia Martínez, la madre, mientras le daba el pecho a su hija recién nacida, la segunda del matrimonio que reside en Alconchel.

El pequeño Enzo tenía prisa por llegar al 2019 en Cáceres, tanta, que ya con las uvas en la mano, sus padres tuvieron que salir corriendo al hospital porque el primer cacereño del año no quería esperar a las campanadas. «Ya tenemos aventura que contar», resumían relajados ayer por la mañana. Miriam Cuadrado y Jesús Barcenilla tenían todo listo porque sabían que su segundo hijo podía llegar en cualquier momento, aunque aún faltaban al menos tres semanas más de gestación. Ella es administrativo y él diseña páginas web, entre ellas el conocido portal caceres.portaldetuciudad.com. y este es el segundo retoño de esta pareja de cacereños. El primero, Víctor, que ahora tiene 4 años, había nacido en la semana 31 de embarazo (lo normal son al menos 37 o 38) y Enzo estaba amenazando con seguir los pasos de su hermano mayor. De hecho ha sido un embarazo muy vigilado por los especialistas. «He pasado los dos últimos meses ingresada con medicación para frenar las contracciones, el sábado parecía estar todo resuelto y me dieron el alta y ayer (por el lunes, 31) supe desde primera hora que no iba a poder aguantar más», relató la madre en la cama del hospital. Aún así. Miriam Cuadrado aguantó todo el día con el firme propósito de tomarse las uvas en familia. Pero a las doce menos cuarto de la noche no podía más. «Teníamos las uvas ya en la mano cuando me dijo que nos marcháramos al hospital», explicí el padre, que recuerda el sonido de los fuegos artificiales que escuchó cuando ya estaban en Urgencias y les marcó el salto al nuevo año. Tres horas después, Enzo Barcenilla Cuadrado se convertía en el primer cacereño del 2019 con sus 3 kilos y 340 gramos.