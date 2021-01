Las listas de espera sanitaria crecen un 6% pero casi la mitad está fuera de los plazos legales

Yo me estoy muriendo en mi casa y no me operan. solo me hacen pruebas cuando protesto, pruebas que ya me hicieron muchas de lo mismo. los especialistas que me hacen las pruebas, tac, eco, radiografias etc, me dicen pero si usted no necesita mas pruebas de lo mismo, usted necesita ser operado ya. Dos años esperando, perdi mi trabajo y vivo gracias a las ayudas por no poder trabajar.