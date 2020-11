«Lo esencial ahora es que miles de autónomos no cierren para siempre»

Vuelve a la Secretaría General de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Extremadura para «ayudar en todo lo posible» a que la pandemia no se lleve por delante a un eslabón esencial del tejido productivo de la región. Candelaria Carrera (Zafra, 1974) conoce bien el terreno que pisa, aunque lo que pise ahora sean las arenas movedizas a las que la pandemia está empujando a muchos autónomos. Entre 2004-2009 ya ocupó la Secretaría General y más tarde la presidencia del colectivo (2009-2011), antes de dejarlo para asumir la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura durante el gobierno de Monago. Después volvió a su despacho de abogados y a ATA, donde ha estado integrada hasta ahora en la ejecutiva nacional como coordinadora del Área de Mujer de la federación. Desde esa ‘ventana’ ha visto «y vivido» la huella que el covid-19 está dejando en los trabajadores autónomos.

Vuelve ‘a casa’ y lo hace en un momento muy complicado .

Es verdad, aunque de algún modo no me he ido nunca porque mi compromiso con los autónomos y autónomas de la región ha sido permanente. En primer lugar, porque yo soy también autónoma y padezco en primera persona todos los problemas del colectivo.

¿Cómo lo afronta?

Quiero aportar mi granito de arena y poner mi trabajo y experiencia al servicio de los autónomos y especialmente los asociados a ATA. Entendía que era el momento de arrimar el hombro y no podemos escatimar ningún esfuerzo, porque la situación es francamente preocupante.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Estamos viviendo unos momentos muy complicados, con mucha incertidumbre, con caídas de ventas y restricciones en horarios y en la actividad que perjudican a todos los sectores, y a algunos como el turismo de forma muy especial. Los efectos de la pandemia pueden ser devastadores y lo autónomos constituyen una parte básica del tejido productivo y empresarial extremeño.

¿Las medidas que se han puesto en marcha, como ERTEs o la prestación extraordinaria por el cese de actividad en su momento han funcionado?

Todas han funcionado y tuvieron un impacto positivo porque han permitido que se mantuviera la estabilidad en el empleo y se evitara el cierre. Pero necesitamos que se tomen más medidas porque la situación no ha terminado.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo que los ERTEs se prologuen hasta el fin del estado de alarma o se aplace el pago de los impuestos mientras dure el estado de alarma; que nos den una carencia en el pago de los ICO, porque no podemos devolver el dinero si no estamos ingresando, y que se reduzcan las cotizaciones de la Seguridad Social para aquellos que no puedan hacer frente a su pago. Además es necesario que se reduzca el recargo por no hacer frente al pago de las cuotas a tiempo. No puede ser que nuestra deuda se incremente un 10% el primer mes y un 20% a partir del segundo. Si no pagamos, es evidente que es porque no podemos. Estamos viendo expedientes de personas que no han fallado nunca y que ahora no pagan porque están destinando ese dinero a mantener su negocio y a su familia.

El Plan de Empleo Autónomo se ha aprobado recientemente ¿Incluye medidas dirigidas a la situación excepcional?

El plan de empleo autónomo incluye medidas importantes, pero ahora lo esencial es conseguir que miles autónomos no cierren sus puertas de forma definitiva. Eso requiere articular medidas a nivel autonómico y a nivel nacional, como reducir el IVA para actividades como el turismo.

Según advertía ATA en un estudio, el 70% de los autónomos no aguantaría un segundo confinamiento. No se ha llegado a ese extremo, pero sí a restricciones importantes en la región.

Y se van a necesitar medias especiales. El 80% de los autónomos aseguran que su facturación ha disminuido respecto al año anterior y alrededor de un 60% afirma que esa reducción supera el 60%. Son cifras insostenibles.

¿La brecha digital que se asocia a la mayoría de las pequeñas empresas ha sido un hándicap?

Veníamos advirtiendo de la necesidad de digitalizar los negocios y es cierto que, como consecuencia de la primera ola de la pandemia y el confinamiento, hemos incorporado herramientas que están dando muy buenos resultados. Pero cada negocio tiene su propia cadena de valor y hay que adaptar programas específicos. Queda un largo camino.

¿Va a tener algún efecto toda esta situación en la brecha de género en el empleo autónomo?

Mucho. Las mujeres hemos tirado del empleo autónomo en los últimos diez años. Gracias a nuestras nuevas altas y a que nuestros negocios duran más tiempo mercado, este régimen se ha mantenido en positivo. Pero a raíz de la pandemia se está perdiendo un gran número de autónomas y eso nos preocupa. Cuando nos vemos enfrentados a la necesidad de cuidar a las personas dependientes, ya sean hijos, padres o enfermos... se impone la realidad aplastante de que seguimos viviendo en una sociedad en la que la corresponsabilidad falla y somos las mujeres las que damos el paso.

¿Teme que haya un retroceso?

Hace años que se viene trabajando en el cambio de mentalidad y se ha avanzado. Pero hay que articular ayudas específicas para evitar que las mujeres tengan que abandonar. Si tengo que cerrar mi negocio porque mis hijos están confinados preventivamente por un positivo en su clase, necesito poder contratar a una persona mientras yo estoy confinada. Medidas de ese tipo son esenciales para establecimientos que tienen que estar abiertos como el comercio, que es importantísimo en nuestra comunidad autónoma.

¿Y con todo eso, dónde ha quedado la conciliación?

Ese va a ser nuestro gran caballo de batalla. Porque, sobre todo si decides ser madre, tendrás que luchar por tu negocio y además contra todos los elementos, e incluso contra ti misma, por esa conciencia social inculcada a lo largo de los años en sociedades tan machistas como la española. Hay que seguir apostando por la educación en igualdad y arbitrar medidas de conciliación.