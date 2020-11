«Los fondos europeos deben invertirse en la mina de litio»

Le llaman el cerebro económico de Cs. Es eurodiputado del partido naranja y vicepresidente del Grupo Liberal Europeo. Luis Garicano (Valladolid, 1967) trabaja en el epicentro de la negociación del reparto de los fondos europeos para afrontar la crisis del coronavirus. Estos días está visitando varias regiones porque, asegura, no se está explicando bien a las comunidades cómo hay que pedir esas ayudas. Este lunes se ha reunido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Mérida.

-¿El Gobierno central no está explicando cómo acceder al fondo europeo de reconstrucción para afrontar la crisis del coronavirus?

-Hay mucha incertidumbre y queremos que el dinero se gaste lo mejor posible. Pienso que el Gobierno no está siendo lo suficientemente claro, les ha dado a las comunidades autónomas un correo electrónico al que pueden mandar sus propuestas, pero no les ha dado una plantilla con instrucciones y hay mucha confusión.

-¿En qué cree que debe gastar ese dinero Extremadura?

-El presupuesto de inversión de la Junta va a ser el mayor de su historia este año y hay que gastarlo bien. Extremadura está muy bien posicionada en energías renovables, tanto por el sol como por otros recursos como el litio. Y es esencial que se usen esos recursos. No puede asentarse encima de una riqueza enorme como es una mina de litio y no utilizarla para potenciar un crecimiento económico que puede ser muy importante. Hablamos de un mineral que es estratégico en Europa y para la nueva economía. Yo creo que algunos partidos extremeños están obrando con miopía. Es muy importante que esta mina se ponga en marcha y que se transforme en una fábrica de baterías y se active el desarrollo industrial. Por otra parte, creo que es muy importante la inversión en formación y capacitación profesional; para industrializar, para sacarle partido a todas estas inversiones, hay que tener jóvenes formados en estas nuevas industrias.

-Hay un gran debate social, no solo político, en torno a la mina. Usted sin embargo tiene claro que los fondos europeos de recuperación deben tenerla como prioridad.

-Todos hemos visto películas del salvaje oeste que de repente una zona crece y se civiliza gracias al descubrimiento de petróleo. Cuando uno tiene la suerte de tener un recurso natural tan importante, hay que aprovecharlo de dos maneras: explotarlo y crear industria. En este caso, la industria más importante es la de las baterías. Me parece entre surrealista e incompresible que haya un debate al respecto. Es un debate de ricos.

-¿Cree que Guillermo Fernández Vara está dispuesto a apostar por la mina?

-Yo lo he visto con muy buena disposición a hacer inversiones y creo que el equipo de Cs de Extremadura está trabajando de forma muy cercana con él. Yo lo he animado a que se hagan más inversiones en capital humano y en formación y menos solo en infraestructuras; y creo que él ha estado de acuerdo con eso.

-¿Y le ha transmitido Fernández Vara que se ha sentido poco o mal informado sobre cómo acceder a esas ayudas del fondo europeo de recuperación?

-No. Creo que el presidente extremeño tiene una conexión muy estrecha con Moncloa. Pero en general, no en particular Extremadura, está habiendo muy poco esfuerzo, muy poca tarea de informar a empresarios, comunidades autónomas o ayuntamientos sobre cómo enviar las solicitudes.