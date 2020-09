"Los padres tiene miedo, es comprensible"

«Los padres tienen miedo, es comprensible, pero esperamos que la situación se normalice a partir de mañana o la próxima semana», dice Francisco Tello, director del colegio público Gabriel y Galán de Cáceres, al que ayer acudieron solo cuatro alumnos de los 120 matriculados. En este centro, ubicado en la barriada de Aldea Moret, el absentismo no es algo inusual, pero ayer se convirtió en el protagonista del día porque cuatro de sus maestros están en aislamiento domiciliario. «Uno docente dio positivo en covid-19 a principios de septiembre y hay otros tres docentes también en cuarentena. Las bajas están ya cursadas y el director nos ha comunicado que van a tener reuniones con la Ampa para revertir la situación», explicó ayer el secretario general de Educación, Francisco Amaya.

No fue el único centro de la región donde hubo un alto índice absentismo el primer día de curso. En la ciudad de Badajoz, el colegio público Santa Engracia recibió apenas al 25% de su alumnado (106 matriculados). Aquí no hay docentes positivos en covid-19 ni sospechosos, lo que hay es simplemente temor. «Los padres tienen miedo e irán viniendo poco a poco. La Ampa del centro ya nos había avisado, sabíamos que no iban a venir todos los alumnos, pero suponemos que la próxima semana cuando ya comience también el aula matinal y el comedor se irá recuperando la normalidad», apunta Pablo Sánchez, director de este colegio pacense, situado en el barrio del Gurugú.