Luis Galán Lozano: «Tenemos la confianza de muchas de las mayores empresas de España»

Nació en Palma de Mallorca hace 39 años, pero se considera extremeño. No solo por tener sus orígenes familiares en Montánchez, sino también por «vocación». Hace casi una década, Luis Galán Lozano decidió marcharse a China —reside en Shanghai—, donde puso en marcha 2 Open China Ecommerce, una compañía que ayuda a otras empresas españolas y europeas a instalarse en las plataformas de comercio electrónico del gigante asiático.

—¿Cuál es su relación con Montánchez?, ¿qué vínculos mantiene con esta localidad?

—Mis abuelos, que son montanchegos por parte paterna y materna, y toda una vida de veranos en la sierra. Soy fundador del grupo Montánchez en Facebook (tres mil miembros a día de hoy) que aún modero —de manera clandestina, pues aquí en China Facebook está censurado— junto con otra persona. Y ahora llevando el nombre de Montánchez al comercio electrónico con dos tiendas en Aliexpress que ya se llaman Montanchezz y un proyecto con paisanos para traernos a China productos montanchegos. A los extremeños nos sigue tocando emigrar, pero ahora es más fácil que nunca seguir vinculados y contribuir desde fuera a nuestra tierra. Se puede emigrar parcialmente si uno usa herramientas para seguir de algún modo en su pueblo, aunque sea virtualmente.

—¿Visita la localidad habitualmente?, ¿qué recuerdos tiene de ella?

—Estuve allí hace apenas un mes, aunque voy poco por el pueblo la verdad. Mucho menos de lo que me gustaría porque voy donde me manda mi mujer, en primer lugar, y luego donde me pidan nuestros clientes. Así que uno hace lo que le dejan. Ojalá pudiera ir más. Bajo la distancia física y temporal uno ve en el pueblo un lugar bastante social donde el recuerdo no es solo del lugar sino del tiempo en el que la vida era la calle y la desconexión y por tanto la gente. Creo que haber tenido pueblo, a la hora de irte a la ciudad más poblada del mundo te da ventajas en la forma de relacionarte con los demás.

—¿Cuándo y por qué decidió marcharse a China?

—Hace ya nueve años, en 2010, tras lograr una beca de la Caixa para cursar un MBA en CEIBS, una escuela de negocios que ahora mismo está en quinto lugar en el ranking del Financial Times. Era una oportunidad única para venirme a empezar algo. Desde entonces, montando una empresa de servicios de comercio electrónico en China que da servicio a empresas españolas, italianas, americanas… en el mercado chino.

—¿Qué servicios son los que presta 2 Open China Ecommerce?

—Vendemos por internet en China. Para hacerlo, necesitamos hacer también marketing digital (comunicación) e inteligencia de negocios (análisis de datos).

—¿Y por qué decidió que la compañía tuviese su sede en Cáceres?

—La decisión de que la empresa tenga su sede en Cáceres se debe a que ofrece una infraestructura de apoyo empresarial. empezando por la ventanilla única y consultores que allí están como Víctor Mena o Estefanía Murillo que en su día nos atendieron de maravilla, pero no solo ellos. En Cáceres el compromiso y la flexibilidad, desde el notario hasta la gestoría que nos ayuda con los papeleos, Norba Consultores, o nuestra jefa de administración, Celia… funcionan a un nivel de velocidad, flexibilidad, resolución, que yo no he visto en ningún lugar. Diría que se nota en los extremeños las ganas de sacar adelante proyectos que nos permitan sentirnos orgullosos. Francamente, se nota ese calor. En Madrid seríamos uno más pese a ser los líderes en España en esta actividad. Nuestra empresa se fundó un 31 de diciembre. En plenas navidades. Dicho y hecho en un viaje navideño y en apenas 24 horas. La filial de la empresa cacereña es Weihai Montanchez International, nombre que sin duda nos traerá suerte por este mercado tan difícil, si bien en China nos apoyamos en servicios en otras entidades locales.

—¿Cuáles son los principales clientes para los que trabaja? Son además socios de la plataforma Alibaba...

—Contamos, afortunadamente, con la confianza de muchas de las mayores empresas de España como Calidad Pascual, Campofrío o Correos. Son ya bastantes años de trayectoria en el mercado y para estas empresas nuestro equipo es el suyo a la hora de vender on line en China. Un equipo reclutado y formado por nosotros directamente, sin intermediarios con 30 personas implicadas de manera directa y muchas más si contamos los servicios de apoyo que utilizamos. Nuestra condición de socios de plataformas de comercio electrónico en China como las de Alibaba, nos habilita a abrir y gestionar tiendas on line en los portales más importantes de venta on line en China como Tmall.com, jd.com o kaola, por mencionar algunos conocidos de los que andan por este mundillo.

—¿Qué papel juegan las redes sociales en la actividad de 2 Open?

—Las redes sociales juegan un papel fundamental que desarrollamos al liderar la comunicación de bastantes marcas en China, y no tanto a la hora de comunicar nosotros, pues nosotros no tenemos tanto que contar como las marcas para las que ayudamos a comunicarse en China con el mercado. Es, por un lado, un honor el poder llevar a cabo la labor de elaborar y divulgar los contenidos de tantas empresas en China y en particular españolas, y una gran responsabilidad por otro. Nosotros cuando comunicamos en China hemos de ayudar a proyectar la imagen de Occidente y de España para contribuir mediante el comercio a la amistad entre los pueblos. Esto, en los tiempos que corren de guerra comercial y proteccionismo, de radicalismo, es bastante necesario.

—¿A qué perfil de empresas se dirigen los servicios de su empresa? En este sentido, no sé si podría adaptarse al que es más habitual entre las exportadoras extremeñas: pymes fundamentalmente del sector agroalimentario

—Nuestros servicios se dirigen a empresas que quieran y puedan trabajar hacia el consumidor chino bien esté en China cuando compra on line o incluso si nos puede visitar como turista. Pymes del sector agroalimentario son un buen ejemplo y de hecho ya vendemos licores extremeños y ginebra extremeña, vinos y aceitunas extremeñas on line en China.

—¿Qué oportunidades ofrece el ‘e-commerce’ en China para las empresas españolas?

—El e-commerce nos permite saber cómo se comunica y vende, entender el mercado y por tanto poder reaccionar mejor a lo que pide la demanda. Además, permite que, al no haber limitaciones de espacio físico, todos podamos buscar algún hueco en el mercado. Poner los productos a la venta en plataformas chinas, importando algo de producto da visibilidad a los productos o servicios, por ejemplo, para el turismo.

—¿Cómo se superan las dificultades de índole cultural, arancelarias o legales que presenta el mercado chino?

—Cuando se superan, a base de grandes dosis de paciencia, de vivir en la ambigüedad y de confiar en profesionales. En realidad, más bien tocaría asumir que no se superan, que uno convive con estas dificultades y las compensa, o no, por otro lado.

—¿Cuáles son las principales claves para que a una firma le vaya bien en este mercado?

—Contar con alguna ventaja competitiva demostrada ya en otros mercados. Una base sólida en otro lugar, decidida implicación de la empresa matriz, al mismo tiempo asumiendo que el proyecto chino, cuando empieza, es pequeño y debe tratarse como tal de forma ágil sin aplicarle los procesos que tiene la empresa en mercados donde ya tiene envergadura. Y por supuesto, verificar bien primero que tiene sentido y es viable el proyecto, estudiando el mercado. Si no tiene sentido, es mejor parar antes de avanzar más. El mercado chino es muy competitivo y realmente es difícil encontrar oportunidades donde una empresa pueda con su producto o servicio aportar algo nuevo o de mayor valor añadido.