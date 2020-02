Luis Planas a Monago: "El tema del campo no es para dividir, es para unir"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno trabaja por lograr un "precio justo" para agricultores y ganaderos españoles y para que la distribución no realice campañas de promoción y de venta a pérdidas que son "muy nocivas" para el sector agrario.

Luis Planas se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este martes en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado, y en respuesta a una interpelación del senador y presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

En su intervención, el ministro ha resaltado que trabaja en "reformar la ley de la cadena alimentaria, en mejorar la capacidad de autorregulación por parte de las empresas cooperativas y en la reforma de la Ley de las interprofesiones", ha dicho.

"Trabajamos con el conjunto de la cadena para que los productores tengan buena posición, que la industria respete los contratos y que la distribución no realice campañas de venta a pérdidas que son muy nocivas para agricultores y ganaderos", ha destacado el ministro.

Así, ha añadido que está abordando la crisis del sector agrario con todos los eslabones de la cadena alimentaria. "El Gobierno no solo comparte parte de las reivindicaciones, sino que trabaja de la mano de agricultores y ganaderos para solventarlas porque merecen un precio justo. Estamos ante un problema estructural y complicado", ha respondido a Monago.

Planas ha aprovechado para apelar a la unidad de los partidos políticos para encontrar una solución a la crisis del campo. "Este no es un tema para dividir, es para unir, y me gustaría que el tono de su interpelación fuera éste. Los precios no se dictan por decreto ni por Ley,", ha señalado.

"Estamos de acuerdo en que hay que buscar un precio justo, pero esto tiene dos componentes: el económico y el social. Para conseguir ese precio justo hacen falta bastantes cosas como mejorar los mecanismos atomizados de cómo organizar la oferta y el sector productor. Además, hay que trabajar por que la próxima Política Agrícola Común (PAC) ayude a quién lo necesita en el campo de España, a la inmensa clase media de agricultores", ha explicado.

Monago dice que Planas está en "modo pánico"

El senador del PP José Antonio Monago, que ha interpelado en el pleno al titular de Agricultura sobre las medidas de apoyo que el Gobierno tiene previsto adoptar para paliar la grave situación que sufre el sector agrario, ha señalado que el "campo del siglo XXI tiene que pagar precios justos" a agricultores y ganaderos.

"España debe mucho a este sector y es lícito reclamar precios justos, que es a lo que puede aspirar cualquier trabajador. Los agricultores claman por un precio justo y lo hacen justamente", ha subrayado el senador del PP, al tiempo que ha indicado a Planas que se encuentra en "modo pánico porque escucha el ruido de los tractores".

Así, el senador del PP ha instado a Planas a que escriba en el Boletín Oficial del Estado medidas con "fechas" porque "a Torra y Rufián le da fechas, y los agricultores tienen derecho a que le den fechas" y no "promesas de futuro sin un céntimo de euro".

En ese sentido, ha reclamado al ministro que tome como ejemplo a Francia y "legisle para que los precios de los productos agrarios estén por encima de los costes de producción", además de pedir una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También le ha reprochado al ministro no haber negociado con el secretario de Estado de Agricultura de Estados Unidos la eliminación de los aranceles a los productos españoles, como sí han hecho otros países europeos. "¿Usted no le dijo que le preocupaban los agricultores andaluces, extremeños, murcianos, castellanos o valencianos?" le ha preguntado Monago al ministro.

Además, Monago ha reclamado al ministro Planas que "no pierda el tiempo" creando foros y comisiones que "no sirven para resolver el problema de los agricultores", y que ofrezca soluciones al sector agrario, tras lo que ha apuntado que "algunos andan repartiendo culpas por lo que pasa en el sector agrario, tildando a los agricultores de terratenientes, pero ellos no son responsables de que no haya precios justos".

Así mismo, el presidente del PP ha recordado las manifestaciones convocadas por agricultores y ganaderos y, como la que tuvo lugar hace unos días en Don Benito, ante lo que ha aseverado que "los problemas del campo no se arreglan dando órdenes de carga contra los agricultores, mientras en otras partes la orden es aguantar hasta el infinito", le ha reprochado al ministro.

Finalmente, el también presidente del PP de Extremadura ha afirmado que el ministro Planas está "en modo pánico" porque "oye el ruido de los tractores camino de La Moncloa", y se ha mostrado convencido de que "no van a parar" porque "cada año hay más kilos por hectáreas y se gana menos" por lo que le ha instado a "en vez de hablar tanto, debería escribir más en el BOE".