Malestar en Cs por la «poca» campaña

La misma noche electoral, tras conocerse el batacazo que se daba el partido, el portavoz local de Cs en Cáceres, Francisco Alcántara, hacía declaraciones para lamentarse de cómo se había desarrollado la acción política en la provincia: «Hemos perdido aquí a la única diputada que teníamos, María Victoria Domínguez, a la que se le ha planificado una campaña sin apenas recursos ni interés. No ha venido nadie de la dirección nacional a esta tierra. Solo Albert Rivera fue un par de horas a Mérida porque iba de paso a Sevilla». El hundimiento de la formación provocaba ya las primeras reacciones y hacía buscar culpables para explicar la realidad a la que se estaban enfrentando: «Un auténtico shock», resumen desde la formación.

Alcántara no ha sido el único que se ha quejado. Más miembros tanto del equipo provincial de Cáceres como del de Badajoz han expresado igualmente su disconformidad por el desarrollo del periodo electoral y la poca repercusión que han tenido las candidaturas por Extremadura.

Desde el órgano principal del partido son conscientes de este malestar, sobre todo en la provincia de Cáceres, pero explican que, esta vez, había menos tiempo y apenas presupuesto. Y que, además, se ha seguido la ruta que las propias candidatas habían marcado (Domínguez en Cáceres y María José Calderón en Badajoz).

Apuntan, asimismo, que la pérdida de escaños no ha sido algo exclusivo de Extremadura, la hecatombe se ha producido en todo el territorio nacional.

Pero las críticas internas no acaban ahí. Arremeten también contra la dirección extremeña, al frente de la cual está Cayetano Polo.

«Hacia la derecha»

Como ejemplo, la reflexión de Julio Alberto Mendoza, que iba de número 6 por Badajoz a la Asamblea de Extremadura (no logró asiento) y también en las listas municipales de Zafra, donde sí consiguió ser el segundo concejal de Cs, aunque acaba de dimitir dejando el partido. Mendoza dejó escrito este lunes en su red social Facebook: «He conocido a mucha gente en esta vida, he viajado por varios países y continentes y no he encontrado peores personas que algunos de los que hoy habitan en el grupo Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura».

También se lamenta, al igual que Francisco Alcántara, que siendo un partido de centro, se haya virado hacia la derecha.

«Es normal que ataquen a la dirección, hay que buscar un culpable», responden desde el órgano principal del partido.