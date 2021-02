Malpartida de Cáceres se prepara para una una Pedida de la Patatera "desde el corazón"

"No podremos celebrarlo en persona, pero sí desde el corazón", es el mensaje que el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres va a mostrar en la cartelería que se ha elaborado para 'La Pedida de la Patatera 2021', un año atípico y marcado por la pandemia que vivimos. A pesar de la suspensión de la fiesta, se ha elaborado un reducido programa para homenajear el “Día Grande” de Malpartida de Cáceres.

'La Patatera Didáctica' es una entrañable actividad intergeneracional que se viene celebrando desde el año 2007 y se ha convertido en un día festivo para la comunidad educativa. Los mayores de la localidad se convierten en maestros este día, enseñando a los niños la elaboración tradicional de la patatera. Este año el Ayuntamiento no ha querido privar a los niños de este día tan especial, y pesar de que los mayores no podrán asistir al colegio, sí preparará una exposición etnográfica de la elaboración de la patatera así como una demostración de ésta. Los niños irán visitando por clases la exposición instalada en el patio del colegio, finalizando dicha visita con una pequeña recreación de la fiesta, donde no faltará la música y el confeti.

El sábado tendrá lugar la actividad 'La Patatera Show', un taller interactivo de cocina con el cocinero José Manuel Galán. En éste se realizarán recetas para niños y mayores, retrasmitiéndose en directo a partir de las doce de la mañana en la Red Social Facebook del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.

En la víspera de la celebración de 'La Pedida de la Patatera', y en el momento en el que hubiese sido la gala de la fiesta que se viene celebrando desde que en el año 2017 estrenara su declaración de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, el Ayuntamiento tiene previsto presentar en Facebook el video 'La Pedida de la Patatera desde el corazón'. documento que recoge el sentimiento de personas y colectivos inherentes a esta celebración tan malpartideña.

Con el fin de homenajear a lo que hubiese sido el Día Grande de Malpartida de Cáceres con su Pedida de la Patatera, el Ayuntamiento de Malpartida ha solicitado el envío de frases, palabras vía WhatsApp con el fin de confeccionar con éstas, un mosaico gigante que cubrirá el suelo de la Plaza Mayor el día 16 de febrero, día de 'La Pedida de la Patatera'. Las frases irán impresas en cartulinas de colores y simbolizarán una presencia “de corazón” ante la imposibilidad de estar físicamente en esta plaza. El Colegio Público de la localidad, así como el IESO Los Barruecos o la Residencia de Ancianos Santa Ana, han elaborado ya frases para este mosaico, además de las cientos que se están recibiendo cada día.

La imagen de este mosaico se retrasmitirá por la Red Social Facebook a la vez que el Pregón del Alcalde, que tendrá lugar a las 13.00 horas desde el ayuntamiento, acto en el que no se admitirá público.

También durante este día de 'La Pedida de la Patatera', el Ayuntamiento anima a los vecinos a rememorar la fiesta en fachadas, puertas, balcones o ventanas. Para ello, se ha organizado la actividad “La Pedida de la Patatera en tu fachada”, ofreciendo la posibilidad de exponer elementos típicos de la fiesta como pañuelos, alforjas, cestas,… Los vecinos podrán enviar fotografías de su decoración, entrando con ellas en el sorteo de cinco vales de cien euros cada uno para poder canjear en comprar o servicios en empresas malpartideñas de la localidad, adheridas al III Plan de Emprendimiento Local “En Malpartida”.