Mantienen la huelga una semana más en los institutos

La Coordinadora Estudiantil mantiene la huelga en los institutos al menos hasta el próximo viernes al no haber alcanzado un acuerdo con la Junta de Extremadura en la reunión celebrada ayer, de forma telemática, para abordar el conflicto abierto por la presencialidad de las clases en las enseñanzas medias.

En la reunión, en la que participaron la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, y el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, los estudiantes pidieron que en el caso de no ser posible la enseñanza totalmente ‘online’ se impulsase la semipresencialidad. «Pero la administración no ha cedido ni un milímetro, la consejería insiste en que las clases presenciales son seguridad a pesar de la elevada incidencia del covid-19. Los motivos por los que convocamos la huelga no han cambiado, por eso la mantenemos una semana más», indica Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora Estudiantil.

A su juicio, los datos de la pandemia no permiten todavía que se recupere la cierta normalidad en las aulas: «cuando decidieron que la clases pasaran a enseñanza virtual la incidencia acumulada a 14 días era de 700 casos y cuando dijeron que había que recuperar la presencialidad estaba en 1.400 y todavía sigue por encima de los mil casos. Incidencia desorbitada en la región, hospitales con muchísima presión, ¿es seguro ir a las aulas así?», se pregunta el colectivo estudiantil.

Tampoco hubo ayer un acuerdo en cuanto a las cifras de seguimiento de la primera semana de huelga. El Gobierno regional sitúa la participación entre un 23% y un 27%, mientras que la Coordinadora Estudiantil estima que del 50% del pasado lunes (primer día de la huelga) se ha pasado al 83%. «Estamos muy orgullosos de la semana de reivindicación y lucha que hemos hecho y seguiremos defendiendo los derechos, los intereses y la salud de los estudiantes», concluyen.