María Félix Tena: «He tenido que demostrar que una mujer podía conjugar trabajo y familia»

La magistrada María Félix Tena Aragón se ha convertido en la primera mujer que preside el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en toda su historia, y en la segunda en dirigir este organismo en España, junto a Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta mañana tomó posesión de su cargo en un acto multitudinario (había tantas personalidades acreditadas que fue necesario acondicionar otra sala para seguir la toma de posesión por televisión), presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Su padrino de ceremonia fue el exvicepresidente del Tribunal Supremo, Angel Juanes Peces, que también presidió el TSJEx entre 1994 y 2003.

Tena deja la Audiencia Provincial de Cáceres, donde llevaba ya tres décadas y de la que ha sido presidenta desde 2014. «No han sido tiempos fáciles. Han sido años en la Audiencia de duro trabajo, no solo por el volumen de asuntos sino también por la carga añadida de demostrar que, siendo mujer, se podía hacer. Pasado el tiempo esa carga añadida no desapareció, pues todavía había que seguir demostrando que una mujer podía conjugar, con resultados óptimos, trabajo y familia, como si la prueba para saber si una persona puede o no hacer algo se debiera a la organización de los cromosomas», afirmó la magistrada durante su discurso.

SUSTITUYE A MÁRQUEZ DE PRADO

Tena fue elegida por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 28 de noviembre y sustituye a Julio Márquez de Prado, que llevaba en el cargo 16 años. En su mandato se plantea elevar las reclamaciones necesarias para que el proceso de digitalización de la oficina judicial «se adecúe a las condiciones de trabajo y eficacia para el que está previsto». Y demandar la creación de órganos con competencia «exclusiva y excluyente» en violencia contra la mujer. «La principal misión de la administración de justicia es dar soluciones a los problemas que el ciudadano le plantea», afirmó.

Y añadió que es necesario trabajar para lograr «la implementación de los derechos de las víctimas, especialmente menores o vulnerables, y las víctimas de violencia de género», y para que los derechos del consumidor tengan «soluciones estructurales».

La magistrada está comprometida con la igualdad: ha sido vocal de la comisión redactora de la ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura y ha elaborado propuestas de reforma legislativa incluidas en el Pacto de estado contra la Violencia de Género. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, resaltó esta mañana esta trayectoria. Definió a Tena como «comprometida, cercana y preocupada por los problemas de los ciudadanos». «Tu implicación en esta lucha por los derechos refleja tu vocación como magistrada dispuesta a poner todo de su parte en esta materia que, por su gravedad y elevada incidencia en la sociedad española, nos preocupa a todos», dijo.

En su mandato, Tena se plantea además acercar la justicia al ciudadano, potenciar la página web y las redes sociales y estar en constante comunicación con los diferentes jueces y magistrados de la región, para conocer sus prioridades y necesidades.