Más de 118.000 usuarios del SES cambian de médico de cabecera

Alrededor de 118.700 usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) han cambiado de médico de cabecera en los últimos días. Esta circunstancia es el resultado del concurso de traslados convocado por la administración sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria, después de casi cuatro años sin posibilidad de movilidad (el anterior concurso de traslados se convocó en 2016).

Atendiendo solo a los médicos de familia que desempeñan su tarea en los centros de salud extremeños (ya que también hay facultativos de esta misma categoría que trabajan con otras funciones como urgencias, dedendencia, en unidades de conductas adictivas...), han sido un total de 157 médicos los que han obtenido ahora una plaza en un destino distinto al que tenían.

Sin embargo, de esos 157 no todos se han desplazado de su puestos de trabajo actual, ya que 32 de ellos han conseguido como destino definitivo el puesto que ya se encontraban ocupando sin tener la plaza en propiedad (por comisiones de servicios u otros motivos). «Por eso, realmente los que han cambiado su destino actual han sido 125 médicos de familia, lo que supone un cambio de profesional a su vez para alrededor de 118.700 usuarios según nuestras estimaciones», explica Manuela Rubio, subdirectora de Atención Primaria del SES.

ARRAIGO / «Un proceso de concurso de traslados supone un gran esfuerzo para la administración, tanto en tiempo como en recursos de personal, pero esa movilidad favorece que los profesionales sanitarios se asienten en el territorio y elijan la zona que más les interesa. Es, junto a las ofertas públicas de empleo (OPE), una medida arraigo a la comunidad. Y esto es una ventaja para los ciudadanos porque anteriormente no tenían un médico definitivo, ahora sí lo será porque ha sido el propio profesional el que ha elegido dónde trabajar y es una forma de mantener de manera más fiel y prolongada en el tiempo la atención a unos mismos pacientes», apunta Rubio.

La subdirectora de Atención Primaria explica que la incorporación de los profesionales a su nuevas plazas se llevó a cabo el pasado 4 de febrero, por lo que puede que muchos usuarios todavía no se hayan percatado de que tienen nuevo médico de familia asignado. «Es un proceso que se hace con continuidad y sin modificar las citas habituales; se suele buscar una fecha de incorporación común, evitando que coincida con periodos vacacionales para no alterar la dinámica normal de los centros de salud», indica Rubio.

Apunta también que las áreas más grandes, como Badajoz y Cáceres así como las ciudades de Mérida y Plasencia, suelen ser las primeras preferencias. «Hay de todo, pero en general la tendencia es ir al lugar donde la persona vive y eso genera más movimiento alrededor de las zonas urbanas». Pone un ejemplo: en el área de Navalmoral apenas se han producido seis movimientos de médicos.

OPOSICIONES / Una vez resueltos los traslados de este personal, el SES está preparando la lista de las plazas que se quedan ahora sin propietarios o que están vacantes y esos puestos serán los que se oferten a los médicos que han superado las últimas oposiciones del SES en esta categoría. «Estamos en pleno proceso para finalizar la OPE, preparando los listados definitivos y estimamos que en primavera se producirá la incorporación de los profesionales que han conseguido las plazas ofertadas (cerca de 300). Y esto, a su vez, también generará nuevos movimientos de médicos. Muchos cogerán las plazas que ya están ocupando como interinos y otros se desplazarán».

TRES PLAZAS VACANTES / Un dato más. En estos momentos, esta categoría cuenta con tres plazas vacantes, una en el área de salud de Don Benito y dos en el área de Navalmoral. «Una vez finalizada la llamada a las bolsas, tenemos tres plazas sin cubrir pero desde las áreas se siguen buscando profesionales para cubrirlas». Son plazas en las que no hay ningún médico, ni propietario ni interino, «pero eso no significa que los pacientes de esas zonas no sean atendidos; mientras se encuentran profesionales, su atención la están asumiendo otros facultativos de esa zona de salud».