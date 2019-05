Más de 200 cuidadoras se dan de alta tras asumir el Estado las cotizaciones

Más de 200 cuidadoras no profesionales de personas dependientes se han dado de alta en el último mes, después de que el Gobierno haya vuelto a asumir el pago de las cuotas de su régimen especial. En la región son cerca de 3.000 las cuidadoras que tienen derecho a que el Gobierno asuma su cotización, pero para beneficiarse tienen que solicitarlo antes del 8 de julio.

El trámite es sencillo: deben acudir a las oficinas de la Seguridad Social y adherirse al convenio de cuidadores no profesionales. La suscripción de este convenio permitirá a los beneficiarios acceder a prestaciones de carácter retributivo que de otra manera no podrían haber devengado al no acreditar un periodo de cotización suficiente para ello, por ejemplo una pensión de jubilación.

Hasta el año 2012, el Gobierno asumía el coste de las altas, de entre 60 y 120 euros en función del grado de dependencia reconocido al familiar. Pero a partir de 2013, con los recortes aplicados a la Ley de Dependencia dejó de hacerlo, obligando a las que que quisieran seguir en alta a costear ellas mismas sus cotizaciones. Y la gran mayoría optó por darse de baja, ya que al mismo tiempo vieron recortadas sus prestaciones un 15%. Así, si en junio de 2012 eran 4.733 los cuidadores no profesionales que cotizaban a la Seguridad Social en la región, el pasado marzo eran apenas 160.

Ahora, siete años después, el gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado estas ayudas en su decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades, pues en su gran mayoría las beneficiarias son mujeres de entre 56 y 60 años que han dejado de trabajar para asumir el rol de cuidadoras.

requisitos / Los datos del Insituto de Mayores y Servicos Sociales (Imserso) reflejan que a día de hoy, 6.570 personas reciben en la región una prestación económica por hacerse cargo de un familiar dependiente. Según los cálculos del Gobierno, entre el 40% y el 45% podrán beneficiarse de la medida (2.956 en total), ya que para ello hay que cumplir unos requisitos: no estar dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social a tiempo completo ni cobrar desempleo o pensiones.

De estas casi 3.000 beneficiarias, el Estado ya ha asumido la cotización de 234 que, unidas a las 160 que ya estaban dadas de alta, hace que la región cuente en estos momentos con 394 cuidadores cotizando a cargo del Estado, según los datos facilitados a este diario por el Ministerio de Trabajo.

Para aquellas que ya estaban pagando sus propias cuotas el proceso es automático, pero para el resto no: tienen que ir a las oficinas de la Seguridad Social a firmar el convenio especial de cuidadores no profesionales, para lo que tienen de plazo hasta el 8 de julio.

Actualmente, el 23% de los beneficiarios de la Ley de Dependencia en Extremadura tienen asignadas estas prestaciones para recibir cuidados en el entorno familiar. Son las ayudas que menos se conceden, por detrás de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (49%) y el resto de servicios como las plazas en residencias o la teleasistencia (37%).