Más de cien positivos de covid en la última jornada y un nuevo fallecido

Ahora vendrá el comentario del palmero titulado, diciendo que los datos no son preocupantes. Disiento de ese comentario, como siempre, basta con mirar las IA a 7 y 14 días, y por supuesto no me alegro. De poco sirve que nos recomienden cumplir las normas cuando las están cambiando continuamente, o peor, son distintas en cada sitio. Ocho meses desde que salió la orden de que las mascarillas eran obligatorias en todo tiempo y lugar y ahora nos enteramos de que no era así en todas las comunidades, sacan publicada en el BOE esta mañana la orden y a continuación la ministra portavoz dice que esta tarde la matizarán en el Consejo Interterritorial. Si estás solo en el campo sin nadie a tu alrededor en varios cientos de metros, tienes que llevarla, pero no es obligatoria para un tipo en chandal corriendo, o uno en bicicleta por mucha gente que se cruce con él o haya a su alrededor. Genial.