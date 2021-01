Más de la mitad de las extremeñas que abortan no usa anticonceptivos

La cifra de extremeñas que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo disminuyó a lo largo del 2019 casi en un 6% en relación a las que lo hicieron el año anterior, pasando de 1.283 a 1.207, según el último informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad. La tasa de abortos por cada 1.000 mujeres se situó en 6,43, permaneciendo la extremeña entre las más bajas del país (solo es menor en La Rioja --6,18--; Galicia --6,41--; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla --2,26-), y muy lejos del promedio español (11,53). En el conjunto del país sí que hubo durante ese ejercicio un incremento de estas intervenciones. Fue del 3,37%, hasta totalizar 99.149.



No son los únicos elementos diferenciales que presentan los datos de la región frente a los nacionales, donde el peso relativo que tienen las interrupciones del embarazo practicadas en mujeres nacidas fuera de España multiplica por tres la proporción extremeña. Mientras que a nivel nacional suponen un 37,4%, en Extremadura son un 12,2%. Una brecha que va en consonancia con la menor relevancia cuantitativa que tiene en la comunidad autónoma la población inmigrante, de media más joven y, por tanto, más frecuentemente en edad fértil.



Si se compara el informe de Sanidad del pasado año con el de una década antes, el del 2009, también se aprecian algunos cambios en el perfil de las extremeñas que interrumpen su embarazo. Uno de ellos es el de la edad. Si hace una década el grupo que lo hacía con más frecuencia era el que va de los 20 a los 24 años, ahora es el siguiente tramo, el que llega a la treintena. En esta misma línea, han disminuido los abortos en menores de veinte años, que en el 2009 representaban un 17,7% del total, y ahora son un 11,5% (139, siete de ellas menores de quince años). Por contra, los de mujeres de más de treinta han seguido la senda opuesta, de concentrar un 36,7% a un 43%. Atendiendo al nivel de instrucción, el grupo con una cifra más elevada de abortos fue el de las mujeres que han finalizado estudios de Bachillerato o ciclos de Formación Profesional, un peldaño por encima que en el 2009. Paralelamente, avanza el porcentaje de quienes cuentan con estudios universitarios, 15,5% del total en el 2019.



Más de dos terceras partes de las extremeñas que abortaron en el 2019 residían en la provincia de Badajoz (826, un 68,4%), en cuya capital está el único centro, de gestión privada, que notificó la realización de interrupciones voluntarias del embarazo ese año. Igualmente, las estadísticas del Ministerio de Sanidad revelan que para casi un 29% de las extremeñas que abortaron en el 2019 no era la primera vez que lo hacían. 250 ya lo habían efectuado anteriormente en una ocasión, 67 en dos y 31 en tres o más. Más de la mitad de ellas (51,9%) no emplea ningún método anticonceptivo, superando con creces la proporción española, que es del 37,9%, si bien en la estadística nacional es muy superior el porcentaje de mujeres para las que no consta esta información (0,8% frente a 12,5%). En Extremadura también se supera la barrera del 50% en el número de mujeres que abortan y que ya son madres: 286 ya han tenido un hijo, 263 han dado a luz previamente en dos ocasiones y 61 en tres. Otras 21 cuenta con cuatro descendientes; y siete con cinco o más.



Por otro lado, un 65,4% de los abortos (789) se practicaron antes de sobrepasar las ocho semanas de gestación; un 30,5% (368) entre las nueve y las catorce semanas; un 3,6% (44) entre las 15 y las 22; y un 0,5% (6) por encima de ese tiempo de gestación. En nueve de cada diez ocasiones (1.117, un 92,5%) la interrupción se efectuó a petición de la mujer (sin aducir ningún motivo concreto). Del resto de abortos, 60 se realizaron por estar en grave riesgo la vida o la salud de la embarazada, 24 por graves anomalías en el feto y 6 por anomalías fetales incompatibles con la vida o por enfermedad extremadamente grave o incurable.



En cuanto a dónde se informaron, lo más normal es que se haga en centros públicos (901), si bien la gran mayoría se sometió a la intervención en un centro extrahospitalario privado (1.180).