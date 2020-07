La mascarilla no será obligatoria en la agricultura y la construcción

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado este viernes que el uso de la mascarilla no será obligatorio para los trabajadores de la agricultura y la construcción, ya que hacen un esfuerzo intenso y continuado en el tiempo.

Al término del Consejo de Gobierno, Vergeles ha anunciado que el próximo lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicará una resolución que aclarará las dudas que se están produciendo y que en el caso de esos trabajadores flexibiliza la obligatoriedad. Se trata de un nuevo Reglamento de Régimen Sancionador donde se mencionará específicamente todo aquello que guarde relación con el uso de la mascarilla, los aforos de los establecimientos públicos, etc,

Sobre el campo y la construcción, ha indicado que hay que evitar que esos trabajadores sufran un golpe de calor por usar la mascarilla, pero ha recalcado que deben de cumplir con la distancia de seguridad de metro y medio en todo momento.

Ha aclarado que es obligatoria en la vía pública, al aire libre y en cualquier espacio cerrado abierto al público, además de en todos los centros de trabajo de titularidad pública y privada, en zonas abiertas o de atención al público o de uso común de los trabajadores, como por ejemplo las zonas de descanso. También en los despachos o asimilados en los que no se garantice una ventilación individualizada, aunque los ocupen una sola persona, así como en todos los medios de transporte.

Vergeles ha comentado que este asunto estaba provocando disputas entre los vecinos en las piscinas comunitarias. Por ello, ha querido aclarar que tampoco será obligatoria en las piscinas cuando se esté tumbado al sol y se garantice la distancia social de un metro y medio con personas no convivientes, tanto en las públicas como en las privadas.

En las vías públicas fuera de los núcleos de población no será obligatoria si los paseos son individuales o con convivientes, si no hay afluencia de muchas personas y se garantiza el metro y medio de seguridad. Se trata de flexibilizar su uso allí donde no existan altas concurrencias de personas y se pueda combatir el calor.