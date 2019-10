La mayoría socialista saca adelante la eliminación de la limitación de mandatos

Sacar a Franco, NO significa RESPETO, RESPETO es dejar a los muertos donde están si su familia asi lo decide. España no va a ganar respeto ni decencia con desenterrar a Franco porque lo que no se tiene, no se tiene. España está y seguirá dividida porque hay españoles decentes y respetables y otros NO. Lo que si es cierto es que el respeto y la decencia no se imponen, sería idiota si creyerá y cayera en los ardides socialistas. Ya Zapatero sabía como crear tensión y consiguió que los españolitos se dejaran gobernar y lavar el cerebro, Sánchez continua su modelo porque ambos son tan inutiles que no saben hacer nada más.