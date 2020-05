«Me iba a quedar, pero quiero irme ya a España»

«Mi idea era quedarme por tres años. Llevo uno, pero me vuelvo a Badajoz», cuenta Álvaro Machón Benítez, un joven de 26 años que se marchó a Munich, Alemania, a trabajar como ingeniero electrónico en una empresa que se dedica al diseño de circuitos para satélites. «Ya he vivido la experiencia de lo que es residir en un país extranjero, pero tras la situación que estamos pasando prefiero volver a estar cerca de mi familia y de los míos» apunta.

En Alemania no ha habido estado de alarma y el confinamiento ha sido menos estricto. «Abril ha sido el mes más duro. Aun así yo no he dejado de venir al trabajo. Eso sí, con medidas de seguridad».

Allí vive solo, aunque tiene amistades. No obstante, el coronavirus le ha hecho cambiar el rumbo de su vida. «Pones en valor otras cosas y creo que la oportunidad de regresar a Alemania siempre estará ahí», añade.

Por ello, intentará volver a Extremadura el próximo mes. Aunque su viaje pueda convertirse en una aventura al no saber con certeza si podrá llegar. «Tengo aquí el coche y entre que no me hace gracia tener que viajar en avión a Madrid o Lisboa y después en otro medio de transporte, prefiero llevármelo», cuenta. En el trayecto, de unas 22 horas, tendrá que hacer noche en Francia. «El protocolo a seguir en Alemania y España lo tengo más claro, pero lo que me asusta es la frontera francesa. No sé qué pasará, pero prefiero arriesgarme a tener que quedarme», relata. La incertidumbre de Álvaro no es a nivel personal, ya que sospecha que las autoridades tampoco tienen del todo claro los pasos a seguir. «Es lógico, no te dan unas pautas claras porque la situación cambia cada día o incluso cada hora», aclara.

Ya ha iniciado la gestión de documentos que necesita. A través de redes sociales tiene certeza de que ha habido españoles que han regresado a sus hogares por grupos. Él pensó en compartir coche, pero ya que tiene que hacer mudanza con mucho equipaje prefiere viajar solo.

Con todo, y pese a sus ganas de empezar el verano en su hogar, aún no tiene fecha exacta para su vuelta.