Las medidas restrictivas se extenderán del 17 de marzo al 9 de abril de forma ininterrumpida

A estas alturas creo que está bastante claro que el levantamiento de restricciones lleva a un incremento de casos. O dicho de otra manera: solo aprendemos por las malas. Triste, pero es así. Sinceramente, lo siento de verdad por los negocios, pero visto que hay mucha gente (afortunadamente los sensatos y responsables son muchos más) a la que le da igual, los casos no paran de subir. A diario veo muchísima gente sin mascarilla, sin respetar el toque de queda y saltándose a la torera las leyes (que recuerdo que están para prevenir los contagios). He llamado a la policía varias veces. Jamás han hecho nada. Me imagino que no quieren molestar demasiado, no vaya a ser que vayan a molestar al votante y no vuelvan a votar al alcalde de turno (que cada uno ponga aquí al que más le guste). Hay una condescendencia total y luego nos preguntamos por qué los casos no paran de subir. Se dijo desde el principio: esto solo se para con responsabilidad individual, algo que está claro que no hemos sabido hacer. Si hiciéramos más caso a normas sanitarias los casos bajarían y los negocios lo agradecerían, pero está visto que no puede ser. En cuanto a las restricciones me alegro de que sean cuanto más duras mejor, porque una vez más, solo sabemos comportarnos cuando nos imponen algo. Nos quejaremos, pues sí, pero por lo menos bajarán los casos y las muertes.