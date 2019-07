El mensaje del extremeño Diego Neira a Rocío Monasterio y otros dirigentes de Vox

El placentino Diego Neira ha querido enviar, a través de las redes sociales, un mensaje a Rocío Monasterio, dirigente de Vox, después de que haya pedido en la Comunidad de Madrid los nombres y apellidos de las personas que imparten talleres LGTBI en los colegios de la capital de España. Diego Neira se sometió en 2007 a una reasignación de género y convirtió en noticia después de que en 2015 fuera recibido en audiencia privada por el papa Francisco en la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, junto a su pareja, Macarena.

El partido de extrema derecha ha solicitado estos días en la Asamblea de Madrid una relación de colegios que dan cursos sobre diversidad afectivo-sexual con detalles sobre los contenidos y sus protagonistas. Esta petición la firma Rocío Monasterio, dirigente de Vox. La Consejería de Educación ha avanzado ya que no facilitará esta información al partido porque vulnera la ley de protección de datos, pero la petición ha provocado reacciones del colectivo LGTBI en toda España.

Diego Neira señala en su vídeo que no encuentra sede de Vox en Hervás y que ha ido varias veces a la sede de Vox en Plasencia a entregar su DNI pero siempre está cerrada. Quiere entregar sus datos para que le lleguen a Rocío Monasterio y quede constancia de que da charlas y dirige eventos del colectivo LGTBI. Neira muestra una pulsera con la bandera de España diciendo con orgullo que es español y enseña una medalla al cuello con la que dice que se declara católico practicante como muchos militantes de Vox. "Aquí estoy, que no me van a parar, ya no amedrantan a nadie", concluye.