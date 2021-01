Mérida, Plasencia, Trujillo, Jerez y Talavera también cierran bares y tiendas

Llevamos desde marzo de 2020 sufriendo perdidas de derechos y libertades. Todo para supuestamente combatir una pandemía y resulta que, después de más de 3 meses encerrados, gran cantidad de negocios cerrados y sus dueños y trabajadores en el paro y un montón de ciudadanos sin poderse desplazar libremente, estamos igual o peor que cuando empezamos allá por marzo de 2020. Entonces, ¿para qué ha servido todo eso? Los políticos solo saben poner parches por los que sigue escapándose el virus y la población en general sigue pensando que con ellos no va la historia. Pero hasta esa desidia de la población es culpa de los políticos por no saber o no querer concienciarles. Hemos llegado a la conclusión de que un cierto porcentaje de muertos diarios y más aún cuando son ancianos o enfermos, es asumible. Los políticos no tienen iniciativa ni gallardía para hacer lo que tienen que hacer y la población ya no tiene valores ni éticos ni morales.