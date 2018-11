Miles de voces contra el machismo

Clamor en Extremadura contra los malos tratos a mujeres. Miles de personas salieron ayer a la calle para decir «basta» a esta lacra social. Las principales ciudades de la región, pero también en muchas poblaciones pequeñas llevaron a cabo manifestaciones y concentraciones por el Día Internacional Contra la Violencia de Género.

La más numerosa tuvo lugar en Badajoz, Más de 800 personas participaron en la marcha convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas, que tuvo como himno la canción compuesta por las murgas Las Polinchinelas y Yo no salgo, que versionaron We will rock you de Queen para lanzar un contundente mensaje: “Rompe tu silencio, aquí te queremos”, que simbolizó el grupo Batala con el sonido de sus tambores durante la manifestación. El recorrido se inició en la puerta de la Audiencia Provincial y finalizó en el paseo de San Francisco, donde se leyeron dos manifiestos, uno de la Plataforma 8M, a cargo de Guadalupe Pizarro, y el de la asociación convocante, al que puso voz la periodista Maite Carrasco, que reclamó para las mujeres «la libertad que llevará a la verdadera igualdad». Uno de los momentos más emotivos fue cuando se leyeron uno a uno el nombre de las 44 víctimas de asesinatos machistas en lo que va de año mientras se colocaban lazos negros en un árbol en su memoria.

No fue el único acto que ayer se celebró en Badajoz. El teatro López de Ayala acogió un concierto organizado por la Oficina de Igualdad del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en el que actuaron Divan du Don, Jabato y Los Disfrutones y el grupo Step Dance Estudio, con la actriz Paca Velardiez como maestra de ceremonia. La cita no estuvo exenta de polémica, pues a pocas horas de la actuación Ulises Fernández, uno de los músicos, decidió suspender su participación tras las críticas recibidas por la ausencia de artistas femeninas en el cartel. La organización explicó que se invitó a los grupos locales que el año pasado colaboraron en la campaña Acabar con la violencia machista está en tus manos y que la idea era contar con formaciones «con tirón» para atraer al público joven y hacerle llegar mensajes de igualdad que se lanzaron durante el espectáculo, pues ese era el «verdadero objetivo», informa Belén Castaño.

En Cáceres, unas 500 personas salieron ayer a la calle para sumarse a la manifestación convocada desde la Asamblea Educativa, la Plataforma Feminista, Mujeres Periodistas y la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, agrupadas en un mismo acto. La marcha, tras la pancarta ‘No más violencia de género’, partió pasadas las doce del mediodía desde el Bombo de Cánovas y acabó en la plaza Mayor, donde se desarrolló una performance con prendas manchadas de rojo para recordar el dolor por las mujeres asesinadas.

Durante su recorrido por Cánovas, San Antón y Pintores, los participantes (hubo un número significativo de hombres) iban proclamando consignas como ‘ni una menos, vivas nos queremos’, ‘aquí nos tenéis, fuertes y sin miedo’ o ‘si no hay solución, habrá revolución’, que gritaban las más jóvenes agrupadas tras la pancarta ‘Ni pasivas ni insumisas, estudiantes combativas’.

Toñi Barquero, de la plataforma cacereña de Mujeres por la Igualdad, subrayó que «éste es un movimiento único de los colectivos que trabajan por la igualdad en Cáceres. Queremos ser ese punto de encuentro para que hoy toda la ciudadanía apoye la lucha constante y mantenida en la que aún queda mucho camino», informa Lola Luceño.

En Mérida, convocada por el Consejo Local de la Mujer, se desarrolló una concentración en el Templo de Diana en la que se leyó un manifiesto reclamando que los Estados introduzcan sanciones en sus legislaciones o reforzar las vigentes para castigar y reparar los daños causados a las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia.

Los actos en la calle para denunciar la violencia machista se desarrollaron también en Plasencia, Almendralejo, Don Benito, y en numerosas localidades más.