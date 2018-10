El ministro de Fomento regresa en tren de Cáceres a Madrid para conocer las infraestructuras ferroviarias

Auténtica pantomima. Para conocer el estado de las infraestructuras ferroviarias no hace falta subirse a un tren, que seguro no se ha averiado esta vez en el trayecto porque Renfe ha puesto la atención y los medios para ello, cosa que no ocurre en los demás viajes que a diario programa. Para conocer el estado de esas infraestructuras, el ministro del ramo no tiene más que pedir informes veraces a sus subordinados; claro, que eso no "vende". Por tanto, auténtica pantomima y auténtica vergüenza. A seguir aguantando, extremeños.