Mirar con lupa el reciclaje

«No hay envases 100% reciclables, aunque lleven una etiqueta muy visible que lo ponga, no es cierto, por lo que se están mandando mensajes que confunden al consumidor. Algunas empresas que trabajan con nosotros llegan al 80 o al 90% de nivel de reciclabilidad de sus recipientes, consiguen nuestro distintivo de calidad, pero te dicen que cómo lo van a usar si su competidor está mintiendo y otorgándose un porcentaje mayor, aunque no sea real. De manera que si lo exhiben en sus productos puede ser contraproducente porque al final se convierte en un desventaja competitiva. Y esto ocurre porque en España no está regulado lo que se dice de los envases». Así explica la labor de su compañía y los impedimentos que se encuentra en su trabajo la extremeña Raquel Iglesias Iglesias, que está al frente de Dríade Soluciones Medioambientales.

La firma ha creado un sello de calidad que analiza con lupa si el material de los diversos contenedores se puede reciclar y cuál sería la calidad de esos productos en una segunda vida. Algunas claves: las latas de refrescos de aluminio y las botellas de vidrio tienen una alta reciclabilidad; los envases de plástico transparente son mejores que los que llevan algún color y también es preferible que la etiqueta sea más pequeña; los tetrabriks con varias capas son poco recomendables.

Iglesias procede de Las Hurdes, del municipio de Caminomorisco, pero su empresa tiene sede en Madrid. La misma está especializada en consultoría medioambiental, ecodiseño y sensibilización ambiental para niños y adultos. De momento han emitido 20 certificados y un sello de reciclabilidad.

Mejora medioambiental

«Hay dos tipos de empresas que reclaman nuestros servicios: las que viene buscando ese sello y que además piden que se ponga el 100% en la etiqueta, sin que sea posible, y las que realmente quieren mejorar desde el punto de vista ecológico; nosotros trabajamos con las segundas», explica Iglesias.

Y añade: «Desde la Unión Europa va a llegar en breve una normativa que establecerá que los envases tienen que ser reciclables o reutilizables, con lo cual las compañías deberán tomar una vía u otra».

Dríade Soluciones Medioambientales funciona con el apoyo científico de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático.