Los mismos candidatos al 10-N

El PSOE ya ha manifestado oficialmente que sus listas no cambian. Ciudadanos ha confirmado que los primeros nombres (los importantes) serán los mismos. En Podemos también se respetarán los candidatos. En Vox, de momento, no barajan nuevos aspirantes. Solo el PP mantiene un poco la intriga de quiénes serán los elegidos. No obstante, hasta el 7 de octubre hay tiempo para que los partidos escriban a la Junta Electoral Provincial competente confirmando si mantienen sus candidaturas, las modifican o presentan otras nuevas. Aunque no se esperan, todavía pueden surgir sorpresas para la cita del 10 de noviembre, día en que habrá que volver a las urnas.

En Extremadura están en juego diez asientos de los 350 escaños del Congreso de los Diputados que se reparten por todo el país: seis son de la provincia de Badajoz (el PSOE tiene tres y PP, Cs y Vox, uno cada uno); y cuatro pertenecen a la de Cáceres (el PSOE ocupa dos, el PP uno y Cs otro).

En el tope

De este modo, los socialistas volverán a presentar a Valentín García por Badajoz y a Belén Fernández por Cáceres como cabezas de cartel. En las últimas elecciones el partido llegó al máximo de votos conseguido desde las generales de 2011. Ganó en ambas provincias y, de alguna manera, tocó techo en un sistema no bipartidista. Su campaña se basó en que era necesario acudir a las urnas porque la abstención les perjudicaba.

En el PP no quieren decir nada aún. A las elecciones del 28 de abril acudieron como números uno Víctor Píriz por la provincia de Badajoz y Alberto Casero por la de Cáceres. Es el partido que más puede ganar en estos nuevos comicios, ya que aspira a recuperar apoyos que se fueron a Ciudadanos y a Vox y, de esa manera, quedarse con otro escaño más tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.

Los populares fueron los más perjudicados por los resultados del 28 de abril ya que el voto de centro-derecha se dividió entre tres partidos, dos de los cuales (Cs y Vox) se beneficiaron de la ola nacional, de un viento a favor que, de alguna manera, ha amainado.

Si al PP le va mejor en estas elecciones generales, significa que Cs dará un bajón importante. El último barómetro del CIS, de hecho, así lo plantea. Habrá fuga de papeletas del partido naranja hacia el PSOE y, sobre todo, hacia el PP. ¿Conservarán los dos escaños que tiene, cada uno por sendas provincias? Las candidatas repiten: María José Calderón por Badajoz y María Victoria Domínguez por Cáceres.

Apuesta por Iglesias

En Podemos también estarán en primera fila los mismos aspirantes que en los últimos comicios: Amparo Botejara por la provincia pacense y Álvaro Jaén (que también es diputado en la Asamblea de Extremadura) por la cacereña. Desde la región han reiterado su apoyo a Pablo Iglesias (se desligan de la marca Más España que ha lanzado Íñigo Errejón, la cual no presentará candidatura en territorio extremeño) mientras que Equo, en coalición con la formación morada, también se suma a la candidatura oficial.

Asimismo, Extremeños, que forma alianza con Podemos a nivel regional, informó ayer de que no concurrirá a las elecciones generales del 10-N.

No obstante, ni en la provincia de Cáceres ni en la de Badajoz lograron representación los morados en las últimas elecciones. Sí la consiguieron en las anteriores, las de 2016, en la circunscripción pacense, siendo la primera formación política que rompía el bipartidismo en Extremadura en unas elecciones generales.

¿Y Vox? Los candidatos fueron Víctor Sánchez del Real por Badajoz y Magdalena Nevado por Cáceres. Solo lograron escaño por la provincia pacense con un resultado al límite. La recuperación de votos por parte del PP también afectaría a este partido.