Monago advierte de que el bloqueo político retrasará aún más las infraestructuras

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, afirmó ayer que a la «‘triple D’» de deuda, déficit y desempleo que se da en Extremadura se le suma que no hay gobierno y son ya, arguyó, muchos problemas para el conjunto del pueblo extremeño. Problemas como que los jóvenes no encuentran empleo y tienen que emigrar o problemas de infraestructuras, y entre ellos, «el tren, que se va a seguir retrasando porque no hay gobierno».

Según se informó ayer desde el PP a través de un comunicado, Monago subrayó que contar con un gobierno o no contar con él es muy importante para España, pero lo es especialmente para Extremadura, justo en un momento en el que «se desacelera la economía» y, mientras los españoles cogen un constipado, los extremeños tienen una pulmonía. Así, recalcó que al mayor desempleo del país y al liderazgo en déficit se suma una deuda que alcanza los 4.970 millones de euros.

Monago insistió en que los españoles necesitaban que se fuera conformando una mayoría de centro derecha, y así ha sido en Badajoz, situación que contrasta, arguyó, con la inestabilidad de España. Asimismo, dijo que lo que quiere el PP es sumar, mientras Sánchez está en el «regate corto» y «no ve cada día las necesidades» del pueblo español sino cómo le van las encuestas. Es por ello que «nos han llevado a una repetición» de elecciones, esgrimió.

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, que ayer visitó Badajoz, confirmó que, si el PP obtiene un solo escaño más que Pedro Sánchez, «habrá gobierno en España», y se conformará un ejecutivo «suficientemente fuerte» como para poder afrontar los retos del futuro. Asimismo, recordó que el PP va a mantener el espíritu de ‘España Suma’ con generosidad y voluntad para desbloquear lo que otros han hecho imposible.

González Terol hizó además un llamamiento a todos los españoles, y ayer, concretamente, a los extremeños, para que aquello que algunos no han querido unir antes de las urnas «lo unan a través de una papeleta encabezada por el Partido Popular».