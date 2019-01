Monago afirma que los extremeños «ya no se creen» las promesas de inversiones

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que los extremeños «ya no se creen» las promesas de inversiones en mejoras del tren mientras no se vean los compromisos por escrito en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos «ya han mentido» cuando dijeron que venían cinco trenes nuevos a la región y «después se supo que tenían más de trece años».

«La gente ya no se cree nada», incidió Monago, a la vez que aseguró que «Ábalos miente porque él está priorizando el tren del Eje Mediterráneo y ante los empresarios valencianos prometió adelantar las obras dos años, y cuando viene aquí no se moja por los extremeños ni promete adelanto de actuaciones pero en Valencia sí, por lo tanto yo no miento, quien miente es el ministro de Fomento». Monago recordó que en 2004 Rodríguez Zapatero estuvo en Extremadura y prometió casi 3.400 millones para trenes y carreteras.