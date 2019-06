Monago afronta con ilusión la nueva legislatura, en la que el PP será "la única oposición" al PSOE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Después de la masacre sufrida en las últimas elecciones por parte del PP extremeño, no se qué hace este hombre que no ha dimitido avergonzado o como no le han echado los compañeros. Tan duro como era con los demás, que poquito exigente consigo mismo. Al final, un charlatán más.