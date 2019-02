Monago augura que el PP volverá a ganar las elecciones en Coria con García Ballesteros

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho que el alcalde de Coria y candidato del PP a la reelección, José Manuel García Ballestero, es un alcalde “sin complejos”, que defiende a su ciudad, a sus vecinos y a sus tradiciones y ha augurado que volverá a ganar las elecciones el próximo 26 de mayo.

En el acto de presentación del candidato del PP en Coria, Monago ha destacado que, en estos ocho años de gobierno en la ciudad, García Ballestero ha conseguido “transformar” Coria y ganarse el “cariño”, la “confianza” y el “respecto” de los ciudadanos, rodeándose de un equipo “excelente” que es “reconocido” por el conjunto de los vecinos.

“Gracias por seguir al pie del cañón y dar la cara”, ha comentado el líder del PP regional, quien ha destacado que el Partido Popular “siempre gana” en Coria, tanto en las elecciones locales, como autonómicas y generales. “A Vara se le atraganta Coria y toda la provincia de Cáceres, porque en las últimas elecciones perdió él y yo le gané”, ha comentado.

Monago ha advertido de que las elecciones generales del próximo 28 de abril serán la “antesala” de las elecciones municipales y autonómicas y que “si no votamos, ellos se quedan”, en alusión a los “parientes” Pedro Sánchez, Fernández Vara y la “familia” del PSOE en la región. “Yo lo que quiero es que no tomen por primos a los extremeños”, ha apuntado.

Monago ha recalcado que es “muy necesario” que se produzca un cambio en el gobierno de España y que el “okupa” de Moncloa deje de hacer “contrarreformas” que perjudican a este país. “Yo quiero que otra vez se cambie el colchón de la Moncloa”, ha dicho.

Por su parte, el candidato del PP en Coria, José Manuel García Ballestero, ha pedido a los ciudadanos que se mantenga la estabilidad institucional en la ciudad, que ha permitido “transformar” Coria. “Nuestra ciudad tiene un gobierno estable, y es esencial darles estabilidad a las ciudades, porque estos gobiernos de los líos de unos y de otros lo que generan es que los proyectos importantes no salgan adelante, como tenemos hoy muestra en el gobierno de España”, ha argumentado.

García Ballestero ha recordado que lleva 30 años militando en el PP y ha reconocido que a lo largo de su dilatada carrera política ser alcalde de Coria es lo que “más orgullo y más satisfacción me ha producido”. Según ha apuntado, a pesar de haber lidiado con “situaciones muy complicadas” y con “muchos palos en las ruedas”, mantiene la “ilusión” para que Coria “siga siendo protagonista”.

“CHORIZADA” SOCIALISTA

Durante su intervención en la presentación del candidato de Coria, Monago también se ha referido a la puesta en libertad del exgerente de la Orquesta de Extremadura y exedil socialista, Pedro Salguero. “El que se lo llevó crudo en la orquesta y birló el dinero de los extremeños”, ahora “va a salir porque le han dado un contrato de trabajo en el Ayuntamiento Socialista de Calamonte”, donde antes fue concejal, ha explicado.

“Esto es un escándalo que no se puede producir en una democracia”, ha recalcado y ha añadido que “esto es el activo de Fernández Vara y de sus compañeros”, esto es “una chorizada se cuente o no se cuente” y “nos abochorna”. “Hay que decirle a la gente que esto no lo vamos a permitir”, ha subrayado.

Finalmente, ha insistido en la importancia de “tener certezas” sobre el destino final de los votos. “El PP sale a ganar, pero si tenemos que hablar no vamos a hablar ni con los que avalan el choriceo en Calamonte, que es el PSOE, ni con los comunistas de Podemos”. “Este es nuestro tipo de interés, no os fieis de quienes dicen que después de las elecciones dirán lo que van a hacer con los votos”.