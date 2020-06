Monago calcula en torno a 1.000 los muertos en Extremadura por coronavirus

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha calculado en torno a 1.000 los fallecidos reales en la comunidad por coronavirus cuando se disponga de "todos los datos" y, aunque ha reconocido que se cree "de la misa la mitad" de las cifras que ofrece la Junta, descarta la adopción de medidas judiciales porque es una cuestión que, a su juicio, corresponde a los propios familiares de los afectados.

Así, sobre los contagios que se siguen produciendo en Extremadura de covid-19, ha dicho que se cree "de la misa la mitad" porque "se da una cifra y al día siguiente se cambia", lo que evidencia según ha dicho que "aquí se miente a sabiendas" por parte de la Junta, aunque ha incidido en que para "no politizar el dolor" él no estudia acciones judiciales desde su partido porque "eso lo tienen que hacer los familiares" de afectados.

En una entrevista este lunes en el programa 'Más de Uno Extremadura', de Onda Cero, ha considerado en todo caso que "ha sido un desatino la gestión" de la crisis del coronavirus en la comunidad autónoma "de principio a fin", y ha invitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a presentar en la Asamblea la modificación presupuestaria que pretende para afrontar las consecuencias de la crisis para posteriormente decidir el apoyo o no del PP a la misma.

Sobre que las CCAA recuperará la autoridad y puede adelantar el final del estado de alarma, ha dicho que Vara "dice una cosa y la contraria" porque "él nunca ha contradicho nada que haya dicho Sánchez" pero al mismo tiempo pide reabrir las fronteras "cuando no podemos tener relaciones entre las dos provincias"; y se ha mostrado igualmente partidario de no prolongar más el estado de alarma en España.

"Creo que el estado de alarma hay que levantarlo ya. Ya está bien la libertad condicional en la que nos tienen a los ciudadanos. Eso no quiere decir que no haya un soporte legal sin tener que restringir los derechos de manera tan lesiva", ha dicho, tras lo cual ha apostado por no mantener "ni un minuto más" la "ley marcial" a la que están sometidos los ciudadanos con "tantas prórrogas" del estado de alarma.

El 'popular', asimismo, ha incidido en que pese a que el PP asiste a la comisión parlamentaria sobre el coronavirus en Extremadura, en realidad en dicho órgano no se ha aprobado "nada" por parte de los partidos, toda vez que el presidente de la Junta se limita a "informar" para luego ejercer el "ordeno y mando" de su mayoría absoluta.

Sobre este respecto, ha considerado Monago también que en realidad al Ejecutivo regional le interesa mantenerse "al tran-tran" en cuanto al debate parlamentario sobre el Covid-19 para llevar el asunto ya al "reinicio del curso político" tras el verano, con la finalidad de que las fuerzas políticas puedan opinar menos, ha dicho, sobre lo ocurrido y por tanto que exista mayor "impunidad" por parte de la Junta.

En todo caso, el 'popular' ha confiado también en que Fernández Vara no trate de "mutualizar" un "reparto de la responsabilidad" de la gestión de la crisis con los partidos de la oposición, porque la "responsabilidad" es del jefe del Ejecutivo autonómico en todo caso, ha subrayado.

CUENTAS "QUEBRADAS"

Por otra parte, ante las consecuencias que derivan de la pandemia y que pueden llevar a recortes en algunas materias como la educativa, el presidente del PP regional ha recordado que "no solamente están enfadados" en la región los funcionarios por la no subida del 2 por ciento de sus sueldos comprometida, sino también los docentes porque la Junta "va a echar a 500 profesores", algo que según ha indicado se debe realmente a que "la Junta tiene ya quebradas las cuentas públicas".

"La Junta tiene ya quebradas las cuentas públicas y si fuera una empresa estaría en suspensión de pagos, y lo poco que paga lo paga con dificultades", ha espetado Monago, quien entiende que en todo caso "haría bien Vara en ser honesto y en decir que no puede seguir adelante con la situación con estos números".

En este sentido, critica que la Junta trate de ir "al tran-tran" y de que Fernández Vara se esté encogiendo "de brazos" con "cara de pena" para intentar justificar las medidas que, según ha dicho, va a introducir en cuestiones como los funcionarios o los docentes.

CRISPACIÓN POLÍTICA

Por otra parte, sobre el clima de crispación en el Congreso, ha afirmado que hay "unos causantes" del mismo que son a su juicio "los que venían a la política como nueva política".

"Lo que estoy viendo con preocupación es que los que venían a la política como nueva política son las espoletas de estos titulares que se están produciendo" con alusiones a "golpes de estado" que "no se conocían en la política tradicional española", ha espetado Monago, quien ha defendido que en todo caso "hay que bajar el diapasón" del enfrentamiento político.

Finalmente, sobre el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central, el 'popular' ha defendido que se ayude "a los que más lo necesiten", y ha recordado que fue su gobierno en la región el que aprobó la Renta Básica en Extremadura.