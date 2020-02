Monago cree que el recorte de la PAC será la «extremaunción» del campo

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, afirmó ayer que un recorte de fondos en la Política Agraria Común (PAC) de hasta un 14% puede suponer la «extremaunción» para el campo extremeño. Así se pronuncia tras conocer la propuesta de presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2021-2027 elaborada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que prevé una dotación de 329.300 millones de euros para la PAC, un 13,9% inferior a los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020. En una nota, el PP exige, «al menos, el mismo dinero que hasta ahora» y asevera que no va aceptar, bajo ningún concepto, «ni un céntimo de euro menos para nuestros agricultores y ganaderos».

Monago pide además al PSOE que «reaccione» y «se ponga las pilas» para dar la cara por un sector que es «vital» para la economía extremeña, y pregunta al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, qué tiene pensado hacer su gobierno «para evitar que el campo extremeño muera». Advierte de que si el recorte que se ha propuesto se lleva a cabo, no habría solución para el campo extremeño, pues «ahora mismo es muy difícil asegurar la rentabilidad» por los bajos precios y los altos costes de producción que soporta el sector agrícola. Por ello insiste en que un «hachazo» en los fondos de la PAC para los próximos siete años haría «inviable» ninguna explotación agraria, y recuerda que «estamos hablando del futuro de miles de familias extremeñas».

El líder del PP regional señala además que no es la primera vez que se proponen recortes para la PAC, «pero gracias a dos ministros españoles como Loyola de Palacio y Miguel Arias Cañete, que defendieron en Bruselas que no se recortara, Extremadura no perdió ni un euro». «Todo lo contrario que ocurre ahora, donde la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ya propuso un recorte de hasta un 15% en la PAC cuando ocupaba el cargo de directora general de Presupuestos de la Comisión Europea», apunta. «Si quien nos tiene que defender, cree en esos recortes, mal vamos», concluye Monago.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ayer a los agricultores y ganaderos que les ayudará a hacer frente a la crisis de precios e incide en que la «causa del campo ha sido siempre la causa del PSOE y lo seguirá siendo». Sánchez lanzó este mensaje al sector agrario en su intervención en el Comité Federal del PSOE, que se reúne en Ferraz. El jefe del Ejecutivo incide en que en las proclamas de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos de los últimos días se está interpelando al Gobierno para que les ayude y, por eso, les ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. «Contad con el Gobierno. Los agricultores y ganaderos pueden contar con el PSOE», asegura.