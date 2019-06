Monago demanda un sistema fiscal especial para Extremadura

Un sistema fiscal especial para Extremadura. Esta es una de las reclamaciones de José Antonio Monago, líder del PP, a Guillermo Fernández Vara porque, en su opinión, "se puede jurídicamente y se debe. Hay que pelearlo en Bruselas y en Madrid".

Así ha arrancado la segunda sesión del pleno de investidura de Vara como presidente de la Junta, en la que el dirigente popular ha alertado del y ha advertido que su grupo no va a ser nunca muleta de los socialistas, porque "ahora más que nunca es necesaria la oposición en esta cámara".

Ha vuelto a reivindicar que sus diputados serán "la auténtica oposición de Extremadura y el único contrapeso" a la mayoría absoluta de Fernández Vara.

Según recoge Efe, rras indicar que conocen bien lo que es "el rodillo" socialista después de sus décadas de gobierno en la región, José Antonio Monago ha señalado, no obstante, que ahora Vara ya no tendrá el "burladero" de los pactos como excusa para no cumplir sus promesas, algo que, a su juicio, ha sido siempre "la melodía y el final" de la partitura que ha tocado en la región.

Monago ha propuesto a Guillermo Fernández Vara pactos sobre una nueva ley de educación, sobre un compromiso para no subir impuestos o de un plan de control del endeudamiento en la comunidad autónoma