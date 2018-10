Monago: 'El regreso de Ábalos fue en un tren traído de CyL y con operativo especial'

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha denunciado hoy el operativo montado para el regreso del ministro de Fomento a Madrid el pasado desde Cáceres, con un tren traído desde Castilla y León, otros dos de reserva en Mérida y todas las brigadas de mantenimiento activas.

"El ministro se fue a Madrid en el tren Ábalos sin conocer el tren extremeño", ha afirmado hoy el líder popular en rueda de prensa al término de la reunión del Comité de Dirección del partido, en la que ha recordado que el pasado viernes ya advirtió del operativo previsto, que fue negado por Renfe y "al final se ha ejecutado".

En concreto, ha precisado que Ábalos "no se fue en un Talgo cualquiera", sino en uno traído "específicamente" desde Castilla y León con este fin, mientras que en Mérida había otros dos trenes de reserva, vigilados por un guarda jurado, "por si había alguna avería".

El tren que utilizó el ministro "fue acompañado en su trayecto por personal técnico de Renfe, cosa que habitualmente no se hace", ha subrayadoMonago, a lo que ha sumado que se mantuvo al personal de circulación en las estaciones de Aldea del Cano y Casar de Cáceres cuando los sábados, al no ser necesario para las operaciones previstas, no suelen trabajar.

El horario de este personal, ha añadido, fue "el estricto para esperar que pasase el tren en el que viajaba el ministro", por si ocurría alguna incidencia, y con jornadas "en algún caso totalmente atípica cuando no ilegal".

Además, ha agregado, se movilizaron a todas las brigadas de mantenimiento de la infraestructura, entre 9 y 10 personas, "que ese día se encontraban de descanso".

Estos trabajadores estuvieron repartidos por estaciones "estratégicas" de la línea y por el tiempo necesario para asegurar la circulación del tren del ministro, pese a que "el resto de los días no existen estos refuerzos de movilización".

El presidente del PP ha indicado además que todos los trenes que circularon el sábado en el corredor Madrid, Cáceres, Mérida y Badajoz, en ambos sentidos, llegaron a su destino con un retraso de entre 10 y 30 minutos, "menos el tren en el que iba Ábalos a Madrid, que cumplió con el horario".

"Yo no sé si es consciente, lo digo de verdad, del tren que le pusieron, pero si esto se ha hecho sin conocimiento del señor Ábalos, eso es motivo para cesar a alguien", ha aseverado el líder de los populares.

En su opinión, es un "escándalo" y una "vergüenza", porque "éste ha sido un tren especial como no tiene ningún extremeño", que viaja en máquinas "que incumplen los horarios, sin maquinista, con goteras, que se incendian y se quedan sin fuel".

Al margen de ello, ha señalado que la visita del ministro ha sido un "varapalo" porque no sólo se han confirmado las fechas del Gobierno anterior, sino que las ha "retrasado" un año al indicar que el estudio informativo del tramo Madrid-Oropesa va a estar finalizado en 2019, pese a que estaba previsto para 2018.

Eso es así, a su juicio, porque su prioridad no es el corredor extremeño, sino otros, como el valencia, cuyo plazos ha adelantado cuatro años, tratando de este modo a los extremeños "como ciudadanos de segunda".

Por ello, ha vuelto a defender la idoneidad de la convocatoria de la manifestación por un tren digno en Madrid, porque "eso de llevarnos obligados a Cáceres" -en alusión a la convocada el día 18 por el Pacto por el Ferrocarril en esta ciudad-, con autobuses incluidos, es una "tomadura de pelo".