Monago exige a Vara un pronunciamiento expreso en defensa de la Corona

Tanto odio antimonárquico por parte de los comunistas que gobiernan, siendo el principal problema del país para ellos. Da igual que venga la miseria, el paro, la muerte. El odio a lo monárquico de los vagos de España crece y buscan su oportunidad. Comunista progres españoles... definición: vagos que no quieren trabajar, viven como capitalistas, abanderan todo tipo de causas como si el resto no las apoyara, y si no son afines a sus pensamientos definen a esas personas como fascistas o fachas. Países donde quieren reflejarse? repúblicas bananeras tipo Venezuela, Niraragua, Cuba. Todo un ejemplo de grandes repúblicas.