Monago: "Extremadura está a punto de llegar a un punto de no retorno"

El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, ha vaticinado un negro futuro para Extremadura si los socialistas de Guillermo Fernández Vara continúan al mando del Gobierno de la comunidad. Así lo ha expuesto ante el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y los afiliados que se dan cita en estos momentos en Cáceres para la proclamación de las candidaturas populares de cara a las próximas elecciones de mayo de 2019.

"Extremadura está a punto de llegar a un punto de no retorno por la inmigración de los jóvenes y por la deuda. Hay gente que quiere tirar de esta tierra y a esa gente hay que acompañarles y no hacerles castillos de Walt Disney en el aire", así de rotundo se ha mostrado el ya candidato popular a la presidencia de la Junta de Extremadura. De hecho y en este sentido, Casado ha recalcado que "no hay novedad en Extremadura porque hemos apostado por los que lo habéis hecho bien".

Monago también ha defendido la permanencia de la central nuclear de Almaraz y ha advertido que "como intenten cerrarla, que no se extrañe si luego salen los chalecos amarillos".

En su intervención tampoco se ha olvidado de los sectores de la caza y los toros, y ha insistido, una vez más, que "Extremadura es rural y hay que reivindicar lo que somos. Una ministra no puede prohibir sectores esenciales". De hecho, momentos antes del inicio de este encuentro de proclamación de las candidaturas, Pablo Casado y su equipo han mantenido una reunión con los sectores cinegético, pesca y taurino. El PP los respalda frente "a las arremetidas y ataques de PSOE y Podemos".

Casado ha recordado que tanto la caza como los toros son sectores que su partido siempre ha defendido porque emplean a 19.000 personas y porque "son la columna vertebral de nuestra historia y patrimonio. Además, fija la población al mundo rural, muchos pueblos viven de ello y representan el 0,3% de PIB".

El AVE extremeño

El líder popular no se ha olvidado del tan reclamado AVE y ha sentenciado: "José Antonio, cuando tú gobiernes en Extremadura y yo en España conseguiremos que el ave llegue a Extremadura. Nosotros planificamos 800 millones en inversiones para el ave que no entiendo por qué se están paralizando".

Y, como colofón, Pablo Casado se ha dirigido a los candidatos extremeños: "confiamos en vosotros para recuperar la ilusión de una tierra formidable que necesita políticos como vosotros. Contáis con mi admiración y apoyo".

Ilegalizar los CDR

Momentos antes de concluir su intervención, el popular se ha dirigido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y le ha animado a aplicar la ley de partidos para ilegaliza a los CDR y a las juventudes de la CUP: "Son la kale borroka catalana. Pedro Sánchez va a movilizar a policía a Cataluña por el consejo de ministros como si fuera un partido de fútbol. Que tome el control de los mossos, que son 16.000 hombre armados que no pueden estar bajo el control de un descerebrado como Torra".