Monago: «Haremos que Extremadura vuelva a brillar con un gobierno del PP»

Pistoletazo de salida en el PP extremeño a la próxima cita electoral del 26 de mayo. Aún queda mucho para la carrera en sí, pero los populares ya pusieron ayer nombres y caras al equipo «que va a hacer que Extremadura vuelva a brillar con un gobierno del PP», en palabras de José Antonio Monago designado (por tercera vez) candidato a presidir la Junta de Extremadura. Fue en un acto al que asistió el presidente del PP nacional Pablo Casado (ayer lo hizo en Galicia), que pisaba Extremadura por primera vez desde que fuera elegido para liderar a los populares y en el que Monago estuvo escoltado también por quienes encabezarán las listas del partido en las principales ciudades: Francisco Javier Fragoso, en Badajoz, y Elena Nevado en Cáceres (como adelantó este diario).

«No hay noticia. El compromiso del PP a nivel nacional con José Antonio Monago es por todos conocidos y para nosotros es fundamental que vuelva a ser el presidente de todos los extremeños. Y a nivel de Cáceres y Badajoz, queremos apostar por los que lo habéis hecho bien en unas elecciones (las de 2015) que fueron complicadísimas y en las que demostrasteis que erais capaces de gobernar, de dialogar y de pactar», dijo Pablo Casado, ratificando así a los tres candidatos. «Confiamos en vosotros para recuperar la ilusión de una tierra formidable que necesita políticos así», les arengó como colofón de su intervención en el complejo Aralia de Cáceres, en el que se reunió una amplia representación del PP extremeño (que los recibió con gritos de «presidente, presidente») encabezada por el presidente de honor, Miguel Celdrán, que ocupó uno de los asientos de la primera fila, y con el presidente del PP cacereño, Laureano León, como anfitrión de la cita.

caza y toros/ Casado entró en algunos de los asuntos que han capitalizado su discurso en las últimas semanas junto al tema catalán, como la caza y los toros (de hecho ayer mismo mantuvo en Cáceres una reunión con representantes de estos sectores) y que defendió como dos actividades esenciales. En el caso de los toros, «porque son la columna de nuestra historia y nuestro patrimonio»; y en cuanto a la caza, «porque fija población en el entorno rural, del que yo también procedo, y que se está desangrando por culpa de gobiernos ignorantes que no han salido nunca del asfalto. La ministra (Teresa) Ribera quiere prohibir la caza porque a ella no le gusta y a (Pedro) Sánchez tampoco», afirmó el líder del PP, que se refirió a una proposición no de ley que ha presentado su partido en defensa del sector de la caza. Casado también hizo un guiño a algunos de los temas más sensibles en la región como la alta velocidad: «José Antonio (Monago), cuando tú gobiernes en Extremadura y yo en España, conseguiremos que el AVE llegue a Extremadura».

Las referencias a la caza y a los toros también estuvieron en el discurso del ya candidato del PP a la Junta de Extremadura, José Antonio Monago: «si a la ministra le preocupa el bienestar animal, a mí me preocupa el bienestar de mis paisanos, que esperan del Gobierno soluciones y recogen frustraciones», afirmó. No fue la única crítica al gobierno del «okupa de la Moncloa», como se refirió a Pedro Sánchez y al que reprochó que ponga losas a Extremadura impidiendo su desarrollo con temas como la alta velocidad, el regadío de Tierra de Barros o la central nuclear de Almaraz : «Quiere cerrar Almaraz sin ninguna alternativa y con el silencio cómplice de los socialistas extremeños. Que no se extrañen luego si salen los chalecos amarillos a las calles», dijo en referencia a las últimas protestas en Francia.

la otra mejilla/ En clave regional, Monago advirtió a Vara que «se acabó lo de poner la otra mejilla» y le culpó de estar llevando a la región «a un punto de no retorno, desangrando a la región» en esta legislatura. Frente a eso, Monago defendió que el PP tiene «un proyecto de región que cree en las capacidades de la gente y no en la intervención en los sectores» y centró su discurso en lo que parece que serán las líneas básicas de la próxima campaña: el empleo, la pérdida de población, la emigración juvenil, el déficit y los grandes proyectos que el Junta acaba de anunciar y sobre los que Monago se ratificó en las dudas sobre viabilidad.

«Les dejamos como herencia un crecimiento por encima de la media y ahora somos líderes o subcampeones del paro y han disparado la deuda», dijo en cuanto a la actual situación de la región, añadiendo que «todos los meses se cierra una planta azucarera», y ahondando en que se pierden tantos puestos de trabajo como pretende crear este proyecto (unos 200).

«Han matado la ilusión de mucha gente con un gobierno fallido» afirmó Monago, para criticar después que el PSOE «ahora nos vende castillos de Walt Disney en el aire para Extremadura, en un pantano, a 40º en agosto. Guillermo (Fernández Vara) no te lo crees ni tú», aseveró. La carrera del 26 de mayo ya está lanzada.