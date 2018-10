Monago: "Lo único que queda es que las elecciones lleguen cuanto antes"

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dicho hoy que lo único que le queda a Extremadura es que "las elecciones lleguen cuanto antes" porque la legislatura "está finiquitada", los presupuestos están pactados con Podemos "muy baratos" y "y ya solo hay palabras y palabras".

Monago ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, en el que se ha puesto de manifiesto que la legislatura de Guillermo Fernández Vara "es una legislatura perdida, que ya no tiene solución" y en la que el jefe del Ejecutivo regional "ha hecho poco y callado mucho".

Ha recordado que hace un año se celebró en Cataluña el referéndum ilegal "que ha tenido como precio una lluvia de millones" para esta CCAA, que recibirá del Estado 1.500 millones de euros "mientras Vara calla", pese a que dijo que si el PSOE pactaba con independentistas se marchaba del partido.

El presidente del PP ha acusado a Fernández Vara de esta callado ante las reuniones bilaterales que el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo con la Generalitat y con Valencia, que también recibirá 350 millones de euros.

"Tu querer Moncloa, tu poner pasta", ha ironizado Monago sobre el apoyo de algunos grupos para que el PSOE accediese al Gobierno, ya que "son casi 2.000 millones de euros con los que ya no cuenta el Estado y cuando pida Extremadura, dirán que no hay" y ha añadido que "esto no puede ser el diálogo de los Sioux y los federales".

Además, ha señalado que la economía extremeña se desacelera y Vara dejará el Gobierno de la CCAA tras las próximas elecciones "en la ruina" y peor que la dejó en 2011.

También ha criticado el anuncio del ministro de Fomento, José Luis Abalos, sobre el Corredor Mediterráneo, que estaría para 2021, y ha lamentado que se haga cuando todavía falta concluir la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, "pero aquí nadie dice nada".