Monago se manifestará el 17 de noviembre en Madrid para reclamar un tren digno

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que se manifestará el 17 de noviembre en Madrid para reclamar un tren digno, coincidiendo con el tercer sábado del penúltimo mes del año como sucedió el año pasado, al considerar que sigue habiendo "cientos de miles de razones".

Así, en una entrevista en COPE Tierra de Barros este miércoles, Monago ha afirmado que irá a Madrid "aunque sea solo", al considerar que "la dignidad no se mide en el número de autobuses que pagan las instituciones". "Si Vara no quiere, que no vaya" pero "las razones siguen ahí", ha señalado, al tiempo que ha añadido que si el presidente de la Junta esta vez "no lo quiere organizar es porque teme a Pedro Sánchez".

De este modo, ha recordado que ya ha propuesto esta medida y que lo hará en el Pacto por el Ferrocarril "mirando a los ojos a patronal, sindicatos y gobierno socialista", afirmando que él estuvo "en el escenario delante de miles de personas", en referencia a la concentración en la Plaza de España de la capital.

Monago ha pedido, en correspondencia con lo que ocurrió el año pasado, que las instituciones financien autobuses para desplazar a los extremeños a la manifestación, destacando que este verano "ha habido más de cien incidencias" en el tren extremeño e incluso, "ha habido trenes que no se han movido porque faltaban maquinistas".

Del mismo modo, ha alertado de que el "lobby mediterráneo esta ganando terreno al eje central", que es el tren de mercancías extremeño. "Como nos descuidemos, nos roban la cartera" en relación a las últimas manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Así, ha afirmado que si los extremeños no se manifiestan "al final el corredor mediterráneo va a ser lo prioritario" y el extremeño, que "ya lo era, pasará a un segundo plano".