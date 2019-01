Monago y Núñez se comprometen en la defensa de un tren «digno»

Los presidentes del PP de Extremadura y Castilla La Mancha, José Antonio Monago Paco Núñez, respectivamente, se comprometieron ayer en la defensa de un tren digno frente al «abandono» del PSOE. Ambos dirigentes se reunieron ayer en Madrid, en el marco de la Convención del PP. Monago adviritó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se convertirá en su «pesadilla» mientras persistan los problemas ferroviarios en la región y reiteró que la única solución para el tren con este gobierno «es que se convoquen elecciones generales».

«Vamos a pegar la pelea, le guste o no le guste al ministro», afirmó Monago, quien aseguró que seguirán «dando la cara» para que se liciten los contratos pendientes cuanto antes, porque «los ciudadanos no tienen por qué pagar los peajes de Pedro Sánchez con el nacionalismo radical». Monago señaló también que la línea que conecta por alta velocidad Madrid-Lisboa no es un capricho de Extremadura y de Castilla-La Mancha, sino una prioridad de la Unión Europea, por lo que no se puede permitir que los ciudadanos que esperan esta infraestructura, vivan «en una frustración permanente, especialmente cuando en el Gobierno de España está el PSOE».

TREN JUSTO / Paco Núñez, por su parte, reivindió un tren justo que conecte Madrid con Extremadura a su paso por la provincia de Toledo, y que permita que los ciudadanos puedan viajar con seguridad y garantías. Lamentó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 dejen sin dinero esta infraestructura ya que «se cargan» los más de 280 millones de euros comprometidos para el AVE a Talavera de la Reina y dejan una partida «irrisoria» de dos millones de euros para el tren convencional.

«No vamos a permitir que Page y Sánchez nos dejen sin dinero en los presupuestos, así como no vamos a permitir que siga habiendo incidencias en el tren», resaltó Núñez, quien ha dicho que García-Page y Fernández Vara «han vendido a sus paisanos a cambio de mantener a Sánchez en el poder» ya que, a su juicio, se ha enviado dinero a Cataluña a costa de inversiones en Castilla-La Mancha y Extremadura.