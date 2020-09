Monago pide que se blinden las residencias de mayores en la región

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al gobierno de la Junta que blinde las residencias de mayores en Extremadura porque el virus ha entrado de nuevo en algunas de ellas. Para Monago, "es un hecho que no había manual de instrucciones para la pandemia, pero sí hay manual de errores”, y sabemos que, "en la primera ola, más del 80% de los fallecidos por covid-19 estaban en residencias de mayores de la región".

Monago ha subrayado que "un buen gobernante cuida a sus mayores y una oposición responsable hace oposición construyendo salud y vida para sus mayores y, por ello, como se dijo por parte de la Junta que iba a medicalizar al menos un centro por cada área de salud, hay que hacerlo". Asimismo, ha recordado que "se vieron las carencias y esa fue también una propuesta de los ‘populares’, y que por lo menos debe haber una unidad de críticos en cada área". “La vida no puede depender del código postal de las personas”, ha subrayado Monago que ha reiterado el apoyo del PP a la Junta para que ponga en marcha esas unidades medicalizadas.

Refuerzo de personal sanitario

Monago ha señalado que desea que la atención telefónica de los centros sanitarios "pase a mejor vida, porque no podemos permitir una falla de nuestro sistema que al final tiene a personas llamando 40 veces a un centro de salud. Está en juego la vida de las personas si no se puede diagnosticar bien". Para el líder del PP, no se puede mantener esta situación porque entonces el “estado del bienestar no deja de ser literatura”.

Por ello, Monago ha instado de nuevo al gobierno de la Junta a reforzar al personal sanitario y que se les hagan contratos estables a los profesionales del SES porque también hay que evitar que cojan la maleta para servir fuera de nuestro territorio “habiéndose formado aquí, en muchos casos”. Asimismo, ha planteado que hay que motivar a los sanitarios y, para ello, “sería bueno” que cobraran el 2% de subida salarial que sí han cobrado en el resto de España. Para Monago, "es importante renovar al personal que ya se contrató, porque hay una segunda ola y no podemos prescindir del personal que hemos contratado".

Por otra parte, Monago ha denunciado que miles de extremeños no saben a día de hoy qué va a pasar con los ERTE y ha puesto de ejemplo la gestión de Alemania, que los ha prorrogado hasta diciembre del año que viene. “No decimos que prorroguemos hasta diciembre, pero por lo menos hasta abril del año que viene”.