Monago pide a Ciudadanos que diga ya si apoyará al PSOE o a otro partido en Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este martes a Ciudadanos (Cs) de la región que qué va a hacer tras las próximas elecciones autonómicas, si va a apoyar al PSOE o a otros paridos. Monago ha asegurado hoy en Zafra que el PP no va apoyar al presidente extremeño ni a Podemos y que "yo salgo a ganar y, si no gano, a hablar con el resto, pero me gustaría que los demás dijeran qué van a hacer".

Durante el acto de presentación de Juan Carlos Fernández como candidato a la Alcaldía de Zafra, Monago ha pedido "certeza" a los demás partidos políticos sobre los posibles pactos o apoyos tras los comicios regionales. Si el anuncio de la formación naranja de no apoyar al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, Monago ha pedido saber qué hará Cs en Extremadura.

"Si al pariente de Madrid no se le va a apoyar, qué van a hacer con el pariente de Extremadura", ha señalado Monago, que ha agregado que "la gente tiene derecho a saber qué se va a hacer con su voto". Monago ha argumentado que no dará su apoyo al PSOE porque la región ha sufrido la emigración de miles de jóvenes en los últimos años y por la deuda pública, cifrada en 4.600 millones de euros. De ellos 422 han aumentado en el último año, "a pesar de que han empeorado los servicios públicos" como la sanidad, ha indicado.

"Han tenido una segunda oportunidad y además han hipotecado el futuro de nuestra comunidad", explicado Monago. En opinión de Monago, por esto es necesario un cambio en ciudades que "son tractores del desarrollo de la región, como Zafra".

Sobre el candidato local ha destacado que presidió el Centro de Iniciativas Turísticas y que preside el Foro Zafrense, donde ha hecho propuestas y que, a pesar de esto, "ha querido dar un paso más". Por su parte, el candidato zafrense ha asegurado que su propuesta política está relacionada con una ciudad "que sirva de referente, que sirva de ayuda y que concite la sana envidia y, al mismo tiempo, que estimule a nuestra comarca y a nuestra región a ser mejores".