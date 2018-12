Monago quiere recuperar la Dirección General de Caza y Pesca en la Junta de Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, anunció ayer que en su programa electoral incluirá «recuperar» la Consejería de Agricultura y una Dirección General de Caza y Pesca que aborde «las aspiraciones» de «decenas de miles de extremeños» dependientes de estos sectores. Hoy se debatirá en el pleno una propuesta de pronunciamiento del PP en defensa de la caza y los toros, tras las palabras de la ministra Transición Ecológica Teresa Ribera en contra de ambas actividades, dos sectores económicos «esenciales» para la región, según insistió Monago en una rueda de prensa en Cáceres. Según Monago, «aquí no caben paños calientes» y a su juicio, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «se ha puesto un tanto de perfil diciendo, poco menos, que era una cuestión de opinión personal». «Los ministros no tienen opinión personal, son ministros desde que se levantan hasta que se acuestan y no a tiempo parcial», dijo.

También se refirió ayer a la polémica la ministra Ribera, que afirmó en el Senado que no es a ella a quien «compete» proponer medidas para el fomento de las actividades cinegética y taurina, porque ésta «es responsabilidad de mis compañeros de Cultura, Agricultura e Interior». También el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, apeló a una pregunta del PP en el congreso a la «libertad» de los españoles para ir a los toros o a una montería porque «a nadie se le pone una pistola». Defendió que las opiniones a favor de ambas actividades son «tan responsables» como las opiniones en contra.