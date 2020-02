Monago reclama a Planas precios justos y «medidas con fechas» para el campo

El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, reclamó ayer al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, precios justos para los productos de los agricultores y ganaderos, así como la puesta en marcha de medidas «con fechas». «A Torra y Rufián les dan fechas, y los agricultores tienen derecho a que les den fechas y no promesas sin futuro ni un céntimo de euro», defendió el popular.

Monago intervino en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, donde exigió al ministro que tome como ejemplo a Francia y «legisle para que los precios de los productos agrarios estén por encima de los costes de producción», además de pedir una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También le ha reprochado al ministro no haber negociado con el secretario de Estado de Agricultura de Estados Unidos la eliminación de los aranceles a los productos españoles, como sí han hecho otros países europeos. Además, le exigió que no pierda el tiempo creando foros y comisiones que no sirven para resolver el problema de los agricultores. «Algunos andan repartiendo culpas por lo que pasa en el sector agrario, tildando a los agricultores de terratenientes, pero ellos no son responsables de que no haya precios justos», afirmó.

En relación a las protestas, y especialmente la que se celebró a las puertas de Feval en Don Benito, Monago reiteró que «los problemas del campo no se arreglan dando órdenes de carga contra los agricultores, mientras en otras partes la orden es aguantar hasta el infinito».

cadena alimentaria / En respuesta, Planas, aseguró que el Gobierno trabaja por lograr un precio justo para agricultores y ganaderos y para que la distribución no realice campañas de promoción y de venta a pérdidas que son «muy nocivas» para el sector agrario. Planas aprovechó para apelar a la unidad de los partidos políticos para encontrar una solución a la crisis del campo. «Este no es un tema para dividir, es para unir, y me gustaría que el tono de su interpelación fuera éste. Los precios no se dictan por decreto ni por ley,», informa Europa Press.