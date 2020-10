Monago y Salazar escenifican un acercamiento del PP y Cs como alternativa en Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y el coordinador regional de Ciudadanos en la comunidad, David Salazar, han mantenido un encuentro este viernes del que han salido con un discurso común en el que apuestan por un "acercamiento" de los dos principales partidos de la oposición para "construir juntos" una "respuesta alternativa" a la situación de "extremada dificultad" que atraviesa la comunidad.

La reunión, celebrada en la sede del PP de Extremadura en Mérida, es la primera tras el nombramiento de Salazar al frente de la formación naranja después de la marcha de Cayetano Polo por sus discrepancias con la dirección nacional del partido.

Una reunión de una hora en la que Salazar ha dicho que los 'populares' les han hecho "sentir como en casa", y en la que además de la "complicada" situación generada por la pandemia, se ha hablado sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre el que ambos mandatarios también han coincidido al afirma que "no son los que Extremadura necesita".

El nuevo líder de Cs en la comunidad ha remarcado que es "precisamente ahora", en tiempos de crisis, cuando "la oposición debe ser más oposición que nunca", sin renunciar con ello a la debida "lealtad al gobierno".

Asimismo, ambos dirigentes han tratado sobre la situación de los ayuntamientos donde gobiernan de manera conjunta, con cuyo resultado están "muy contentos" y "muy satisfechos" de los equipos con los que se cuenta en estas localidades, según Salazar.

Esto es, ha añadido, una "muestra" de que PP y Cs pueden "hacer grandes cosas juntos", motivo por el que ha expresado su "voluntad" de que "haya lógicamente un acercamiento de la oposición y, en definitiva, que construyamos juntos".

En esta misma línea, Monago ha señalado que ha sido un encuentro "distendido pero profundo" con el objetivo de "construir". "Los extremeños demandan a sus políticos respuestas y para eso hay que construir alternativas" para, "en definitiva, no resignarnos e intentar que el horizonte sea mucho mejor para la comunidad autónoma".

Para Monago son "muchos" los problemas que "atenazan" a los extremeños, algunos previos a la pandemia, entre los que ha citado el desempleo, los índices de pobreza que alcanzan el 40% de población o la emigración, en especial de la población joven de la comunidad.

Por tanto, se trata de "construir respuestas alternativas para no resignarnos en una situación de extremada dificultad", ha señalado Monago, quien al igual que Salazar ha afirmado que "no son los presupuestos que Extremadura reclama", porque a pesar de que Europa mantiene a la comunidad como Objetivo 1, "ya no somos ni objetivo para el Gobierno de España.

En concreto, se ha referido a "la ilusión de una red ferroviaria del siglo XXI que se va dilatando hasta el infinito", o a los "cero euros" destinados al regadío de Tierra de Barros.

Por todo ello, ha insistido en que es "importante que fuerzas políticas como PP y Ciudadanos busquen sus puntos de encuentro para hacer oposición, para hacer control" a un gobierno como el de Guillermo Fernández Vara con mayoría absoluta, que "necesita el contrapeso de una oposición seria".

"No queremos destruir, queremos construir alternativas, esperanza, ilusiones para los extremeños", ha remarcado el líder del PP, quien ha tendido su mano para ayudar al Ejecutivo, pero el problema, ha dicho, es que no reciben ninguna llamada para ello. "Llevo mucho tiempo sin la oportunidad de hablar con Vara en la Plaza del rastro, y soy el líder de la oposición", ha lamentado Monago.

"No nos llama, se conoce que no le hacemos falta, pero en una situación como la que estamos viviendo es necesaria la colaboración con toda la oposición para poder construir alternativa y esperanza para los extremeños", ha finalizado.