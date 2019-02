Monago será «la sombra de Vara para averiguar qué ha pasado en Almaraz»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vara, es de esos listos agilipollados que tienen la facultad de defender una cosa y su contraria en el mismo lugar y al mismo tiempo. Era de Susana Diaz y ahora del Doctor plagio Perro fraudez, defiende la unidad de España y su Plurinacionalidad, la idea de que España es una nación de naciones, donde las naciones nazis vascas y catalanas son superiores a las regiones españolas, son socialistas y socios de los asesinos ETARRAS que matan a socialistas por defender la unidad de España. Defiende a las empresas Extremeñas y aplica el impuesto de la muerte, obligando a cerrarlas al arruinarlas al aplicarles un impuesto terrorista a la viuda y los huérfanos del difundo. Ahora nos vende es antinuclear y pronuclear, esta a favor y en contra del cierre de la nuclear de Almaraz, la única industria rentable de Extremadura, junto con el pantano de Alcantara, y es que las industrias funcionan a base de electricidad, si no tienes electricidad la tienes que comprar a Francia, que si tiene nucleares y cementerios de residuos nucleares. Las industrias buscan productividad y para ello es imprescindible funcionar con electricidad mas barata que el país vecino. Si no hay nucleares, no habrá industrias, o lo que es lo mismo, las industrias se iran detrás de las nucleares