Monago tilda de «ocurrencia» llevar las instituciones a zonas despobladas

El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, consideró ayer que la posibilidad de descentralizar instituciones nacionales para luchar contra la despoblación es «una ocurrencia» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «quedar bien».

Los colectivos de la denominada ‘España vaciada’ abordaron este martes con Sánchez la posibilidad de descentralizar las instituciones y trasladarlas desde Madrid a otras provincias como medida para combatir la despoblación de estas zonas. En una rueda de prensa, Monago inronizó con que se lleve el Ministerio de Industria a Castilblanco, en La Siberia extremeña, y se preguntó «cómo va a llegar allí la gente si no hay tren», informa Efe.

El popular, que ha tachado de «ocurrencia» el llevar instancias oficiales a zonas despobladas, ha considerado que la forma de luchar contra este problema es con más infraestructuras, más servicios y con menos impuestos. «Todo lo demás son juegos florales», apuntó. Un aspecto que el PP incluye en la calidad de vida es la sanidad, que es menor en la zonas rurales que en las urbanas porque es más caro el desplazamiento al hospital cuando una persona cae enferma.

«¿Dónde se están montados las smart city? Lo dice el nombre, en las smart city, no son smart village», ironizó el líder del PP extremeño, porque hay mayor población y porque hay pueblos que no hay cobertura ni para consultar el correo electrónico. No obstante, ha dicho que si quieren montar un ministerio fuera de Madrid en Extremadura pueden hacerlo.

FINANCIACIÓN / En otro orden de cosas, Monago advirtió que el acuerdo alcanzado por el PSOE con Bildu, «los herederos de ETA», para gobernar Navarra, es «una mala noticia para Extremadura». A su juicio, habrá que poner más dinero en el nuevo modelo de financiación autonómica para sostener este tipo de acuerdos «en precario», lo que irá en detrimento de regiones como Extremadura. En este sentido, el popular recordó que tras la toma de posesión de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, Bildu ya dijo que habría que «pagarlo». Monago hcriticó además el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, haya sido «el único varón» socialista en justificar el acuerdo alcanzado en Navarra.

Por último, el líder del PP extremeño también ha expresado su preocupación porque el gobierno siga en funciones, especialmente por lo que pueda pasar con el presupuesto para las obras del AVE, con el plan especial de empleo para Extremadura que tanto se pidió a Mariano Rajoy o la subida de las pensiones.