Monago: 'Tres en Madrid manifestándose por el tren tienen más dignidad que 30.000 en Cáceres'

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la manifestación que ha convocado este sábado, 17 de noviembre, en Madrid, por el ferrocarril será un "éxito" porque será una protesta "digna", por una "causa digna" y "dando la cara" en el lugar donde se toman las decisiones.

"Aunque estemos tres en Madrid va a ser un éxito, porque tres en Madrid tienen más dignidad que 30.000, 100.000 o un millón en Cáceres", ha afirmado Monago, quien ha asegurado que los 'populares' no se esconden como, según ha dicho, hace el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

"Es una manifestación por un tren digno donde se toman las decisiones, que es en Madrid, y es una manifestación digna, con una causa digna, y se hace dando la cara donde se toman las decisiones", ha reiterado Monago, quien considera que Vara "se ha jiñado ante Pedro Sánchez y por eso se busca el burladero de Cáceres".

"Yo hubiera estado solo si hace falta, pero va a ir mucha gente porque es una manifestación digna de gente digna, que da la cara por su tierra, por encima de cualquier ideología política", ha indicado en una rueda de prensa en Badajoz.

"No vamos a hacer un Vara", ha añadido Monago, quien ha señalado que "no hay ninguna razón para no hacerla en Madrid" como se hizo el año pasado, con la mitad de incidencias en el tren que en este.

El presidente de los 'populares' extremeños, que ha confirmado que también estará el domingo en Cáceres en la manifestación convocada por el Pacto por el Ferrocarril, ha insistido que Vara "no le tose a Sánchez" ahora que es presidente del Gobierno, y en este sentido ha recordado afirmaciones del secretario general de los socialistas extremeños cuando Sánchez se postulaba para liderar el partido, o cuando dijo, según Monago, que abandonaría el PSOE si éste pactaba con los independentistas.

Finalmente, ha señalado que este fin de semana se va a escribir una "página de la historia de Extremadura", en la que quedará reflejado, según ha dicho, que no son iguales, porque Vara se "jiña con su partido", mientras que los 'populares' fueron a manifestarse a Madrid el año pasado cuando aún gobernaba Mariano Rajoy.